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Лестер случайно нокаутировал Челси, Конте подал руку Синьоре, Юве нужен Зидан. Аудиомнение #93
Хоть Пирло и не виноват
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем главные поединки субботы. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Проблема "Челси" не позволила "пенсионерам" обыграть "Лестер", хотя даже с ней на борту "синие" не заслужили на поражение. Успешный ход Тухеля по нейтрализации Варди, промахи Томаса по составу, гордость Петера Шмейхеля и почему команда Роджерса уже давно не середняк. Зидан в Турине, мотивация "нерадзурри" и куча спорных решений от арбитра встречи "Ювентус" – "Интер – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:32 – "Челси" – "Лестер" (0:1), решающий поединок Кубка Англии;
07:46 – "Ювентус" – "Интер" (3:2), центральный матч 37-го тура Серии А;
14:33 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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