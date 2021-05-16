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Лестер случайно нокаутировал Челси, Конте подал руку Синьоре, Юве нужен Зидан. Аудиомнение #93

Англия
(1 голосов)

Хоть Пирло и не виноват

Лестер случайно нокаутировал Челси, Конте подал руку Синьоре, Юве нужен Зидан. Аудиомнение #93

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки субботы. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Проблема "Челси" не позволила "пенсионерам" обыграть "Лестер", хотя даже с ней на борту "синие" не заслужили на поражение. Успешный ход Тухеля по нейтрализации Варди, промахи Томаса по составу, гордость Петера Шмейхеля и почему команда Роджерса уже давно не середняк. Зидан в Турине, мотивация "нерадзурри" и куча спорных решений от арбитра встречи "Ювентус" – "Интер – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:32 – "Челси" – "Лестер" (0:1), решающий поединок Кубка Англии;

07:46 – "Ювентус" – "Интер" (3:2), центральный матч 37-го тура Серии А;

14:33 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Брендан Роджерс Ювентус (Турин) Зинедин Зидан Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Кубок Англии Томас Тухель Челси (Лондон) Каспер Шмейхель Юри Тилеманс Лестер Сити Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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