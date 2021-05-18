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Плей-офф за выход в АПЛ. Гол Айю принес Суонси победу над Барнсли

Англия
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Йоркширский клуб уступил на своем поле

Плей-офф за выход в АПЛ. Гол Айю принес Суонси победу над Барнсли

Фото: Huw Evans/Shutterstock/Автор - Magi Haroun

UA-Футбол
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Во втором полуфинале плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу встречались “Суонси” и “Барнсли”, которые заняли в Чемпионшипе четвертое и пятое место соответственно.

Игра проходила в Барнсли на стадионе “Оуквелл” и хозяева больше времени провели в атаках. Но единственный гол в матче удалось забить “Суонси”. В первом тайме мячом отметился опытный ганский форвард Андре Айю – 1:0.

Ранее “Борнмут” со счетом 1:0 переиграл “Брентфорд”. Ответные полуфиналы будут сыграны в субботу, 22 мая.

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В статье: Барнсли (Англия) Суонси
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