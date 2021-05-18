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Плей-офф за выход в АПЛ. Гол Айю принес Суонси победу над Барнсли
Йоркширский клуб уступил на своем поле
Фото: Huw Evans/Shutterstock/Автор - Magi Haroun
Во втором полуфинале плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу встречались “Суонси” и “Барнсли”, которые заняли в Чемпионшипе четвертое и пятое место соответственно.
Игра проходила в Барнсли на стадионе “Оуквелл” и хозяева больше времени провели в атаках. Но единственный гол в матче удалось забить “Суонси”. В первом тайме мячом отметился опытный ганский форвард Андре Айю – 1:0.
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