Голкипер Манчестер Сити во второй раз подряд взял Золотую перчатку АПЛ

Вратарь английского "Манчестер Сити" Эдерсон Сантана ди Мораес досрочно получил Золотую перчатку по итогам локальной кампании. Он выиграл награду во второй раз подряд.

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Вчера, 18 мая, "Челси" обыграл "Лестер", однако голкипер "синих" Эдуар Менди пропустил гол во втором тайме и потерял шанс догнать стража ворот "горожан" по количеству сухих поединков в сезоне Английской Премьер-лиги. Отметим, что сенегалец пришел в "Челси" посреди сезона.

В активе Эдерсона 18 чистовиков, у Менди – 16. Ниже третьей позиции в данном зачете уже не опустится Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы" (15).