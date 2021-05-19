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Голкипер Манчестер Сити во второй раз подряд взял Золотую перчатку АПЛ

Англия
(2 голосов)

Любит чистовики

Голкипер Манчестер Сити во второй раз подряд взял Золотую перчатку АПЛ

Man City

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Вратарь английского "Манчестер Сити" Эдерсон Сантана ди Мораес досрочно получил Золотую перчатку по итогам локальной кампании. Он выиграл награду во второй раз подряд.

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Вчера, 18 мая, "Челси" обыграл "Лестер", однако голкипер "синих" Эдуар Менди пропустил гол во втором тайме и потерял шанс догнать стража ворот "горожан" по количеству сухих поединков в сезоне Английской Премьер-лиги. Отметим, что сенегалец пришел в "Челси" посреди сезона.

В активе Эдерсона 18 чистовиков, у Менди – 16. Ниже третьей позиции в данном зачете уже не опустится Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы" (15).

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Дамиан Мартинес Эдерсон Мораес Эдуар Менди
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