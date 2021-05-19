Серхио Регилон – двенадцатый игрок банды Дина Смита. АПЛ. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2

Обе команды действовали неуверенно на первых минутах. На чужой половине поля "Астон Вилла" много ошибалась в передачах и делала ставку на дриблинг Грилиша, а на своей неумело пыталась выйти из-под давления "Тоттенхэма". Гол Бергвейна случился из-за серии ошибок подопечных Смита: Хаус отдал бестолковую вертикальную передачу вперед, Накамба не сориентировался на отскоке и позволил Стивену пробить (1:0). Голландцу было комфортно наносить удар по сфере, которая удобно зависла в воздухе и хорошо легла на ногу.

Казалось бы, "шпоры" должны были просто грамотно оттолкнуться от того, что "львам" необходимо идти вперед и отыгрываться, сыграть на контратаках. Тем не менее, постепенно "Астон Вилла" адаптировалась к пассивности "Тоттенхэма", включила режим прострелов и кроссов в штрафную площадку, это принесло дивиденды. В простой ситуации Регилон нерабочей правой ногой эффектно и эффективно (не у многих форвардов бы так получилось) срезал мяч в свои ворота, Льорис не был готов к такой "подставе" (1:1).

1000 - Sergio Reguilón's own-goal was the 1000th scored in Premier League history, 10,483 days after Mark Crossley netted the very first back in August 1992 for Nottingham Forest. Poetic. #TOTAVL pic.twitter.com/PX4egOWGiw — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2021

Занавес первого тайма ознаменовала борьба в середине поля, "Тоттенхэм" ничего не демонстрировал у владений "Астон Виллы". Зато еще одной ошибкой хозяев воспользовались гости – бедняга Регилон подарил снаряд сопернику. Рикошетом от Траоре мяч дошел до Уоткинса, Олли продавил Дайера и закатил в ближний угол (1:2). Может, Серхио болеет за команду из Бирмингема? К слову, "львы" могли забивать и третий гол до перерыва – бардаком в обороне "лилейно-белых" по очереди не воспользовались Траоре, Эль-Гази и все тот же Уоткинс.

Очевидно, что в дебюте второго тайма "Тоттенхэм" большими силами пошел в атаку. Дважды "Астон Виллу" выручил Мартинес. "Шпор" хватило на небольшой отрезок давления в начале 45-минутки, после чего команда Смита вновь отодвинула игру от своих ворот. Даже как таковой навал у подопечных Мейсона не задался – из относительно опасного можно вспомнить только парированный удар Кейна с острого угла. "Львы" спокойно выдавливали оппонента во фланги.

Зато у гостей могли отличиться Траоре и молодой Чуквуемека, вышедший на замену; парень попал в стойку рамки Льориса. Немного неожиданная, но закономерная победа "Астон Виллы" на арене "Тоттенхэм Хотспур" – ее хозяева сыграли беззубо и справедливо уступили сопернику, который выступил с желанием и отдачей. "Шпоры" рискуют не попасть даже в Лигу Европы.

АПЛ, 37-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 1:2

Голы: Бергвейн (8) – Регилон (20, автогол), Уоткинс (39)

"Тоттенхэм": Льорис – Танганга (Доэрти, 83), Алдервейрелд, Дайер, Регилон – Уинкс (Ндомбеле 74), Хейбьерг, Бергвейн (Бэйл, 72), Алли, Сон – Кейн

"Астон Вилла": Мартинес – Конса, Хаус, Мингз, Таргетт – Макгинн, Накамба (Чуквуэмека, 89), Траоре (Филоген-Биденс, 90+3), Грилиш (Луис, 73), Эль-Гази – Уоткинс

Предупреждения: Хейбьерг (43) – Макгинн (90+1)