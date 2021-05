Серхио Регилон – двенадцатый игрок банды Дина Смита. АПЛ. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2

Обе команды действовали неуверенно на первых минутах. На чужой половине поля "Астон Вилла" много ошибалась в передачах и делала ставку на дриблинг Грилиша, а на своей неумело пыталась выйти из-под давления "Тоттенхэма". Гол Бергвейна случился из-за серии ошибок подопечных Смита: Хаус отдал бестолковую вертикальную передачу вперед, Накамба не сориентировался на отскоке и позволил Стивену пробить (1:0). Голландцу было комфортно наносить удар по сфере, которая удобно зависла в воздухе и хорошо легла на ногу.

Казалось бы, "шпоры" должны были просто грамотно оттолкнуться от того, что "львам" необходимо идти вперед и отыгрываться, сыграть на контратаках. Тем не менее, постепенно "Астон Вилла" адаптировалась к пассивности "Тоттенхэма", включила режим прострелов и кроссов в штрафную площадку, это принесло дивиденды. В простой ситуации Регилон нерабочей правой ногой эффектно и эффективно (не у многих форвардов бы так получилось) срезал мяч в свои ворота, Льорис не был готов к такой "подставе" (1:1).

1000 - Sergio Reguilón's own-goal was the 1000th scored in Premier League history, 10,483 days after Mark Crossley netted the very first back in August 1992 for Nottingham Forest. Poetic. #TOTAVL pic.twitter.com/PX4egOWGiw