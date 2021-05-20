Сезон 2020/21 АПЛ установил уникальное достижение в истории соревнований

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) 2020-21 - первая кампания в истории 4 высших лиг Англии, где бы выездных побед было больше, чем домашних.

Сейчас хозяева побеждали 137 раз, а гости - 150 (на 13 больше).

До завершения чемпионата осталось сыграть 10 матчей, добавляет Opta.