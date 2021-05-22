Челси может предложить обмен Райса на Абрахама

"Челси" вновь интересуется молодым полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом.

Боссы команды хотели подписать 22-летнего игрока еще при Фрэнке Лэмпарде, но нынешнему наставнику "синих" Томасу Тухелю Райс интересен тоже.

Клуб может включить в сделку форварда Тэмми Абрахама, чтобы снизить сумму за игрока "Вест Хэма".

Райс в текущем сезоне сыграл 31 матч в АПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Опорник "молотобойцев" оценивается в 60 млн евро.