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Челси может предложить обмен Райса на Абрахама
Опорник команды Ярмоленко интересен Тухелю
"Челси" вновь интересуется молодым полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом.
Боссы команды хотели подписать 22-летнего игрока еще при Фрэнке Лэмпарде, но нынешнему наставнику "синих" Томасу Тухелю Райс интересен тоже.
Клуб может включить в сделку форварда Тэмми Абрахама, чтобы снизить сумму за игрока "Вест Хэма".
Райс в текущем сезоне сыграл 31 матч в АПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Опорник "молотобойцев" оценивается в 60 млн евро.
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Источник:Тelegraph.co.uk
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