Оливье Жиру остается в Челси - об итальянских клубах только разговоры

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру продлил контракт с английским "Челси" из Лондона еще на сезон.

Срок прошлого соглашения француза заканчивался этим летом, но стороны решили пролонгировать сотрудничество.

Форвард выступает за "Челси" с января 2018 года. Накануне речь шла о том, что летом Оливье может покинуть клуб из-за слишком малого количества игровой практики - говорили, что это будет "Милан", "Рома", "Интер" или "Ювентус".

В составе "синих" Жиру выиграл Лигу чемпионов, ранее побеждал в Кубке Англии и Лиге Европы.

В прошлом сезоне Оливье сыграл 37 игр, забил 14 голов во всех турнирах.