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Оливье Жиру остается в Челси - об итальянских клубах только разговоры
А говорили, что он уже ищет квартиру в Милане
Фото: Челсі
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру продлил контракт с английским "Челси" из Лондона еще на сезон.
Срок прошлого соглашения француза заканчивался этим летом, но стороны решили пролонгировать сотрудничество.
Форвард выступает за "Челси" с января 2018 года. Накануне речь шла о том, что летом Оливье может покинуть клуб из-за слишком малого количества игровой практики - говорили, что это будет "Милан", "Рома", "Интер" или "Ювентус".
В составе "синих" Жиру выиграл Лигу чемпионов, ранее побеждал в Кубке Англии и Лиге Европы.
В прошлом сезоне Оливье сыграл 37 игр, забил 14 голов во всех турнирах.
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