Манчестер Юнайтед согласовал контракт с Санчо

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере", "красные дьяволы" согласовали со стороной футболиста условия контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Отмечается, что в ходе переговоров никаких проблем с Джейдоном не возникло.

Теперь "Манчестер Юнайтед" начинает переговоры с "Боруссией". Немецкий клуб оценивает 21-летнего англичанина в € 95 млн.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.