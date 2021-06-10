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Манчестер Юнайтед согласовал контракт с Санчо
Он рассчитан до 2026 года
Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере", "красные дьяволы" согласовали со стороной футболиста условия контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Отмечается, что в ходе переговоров никаких проблем с Джейдоном не возникло.
Теперь "Манчестер Юнайтед" начинает переговоры с "Боруссией". Немецкий клуб оценивает 21-летнего англичанина в € 95 млн.
В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.
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