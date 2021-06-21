Рюдигер в ближайшее время продлит контракт с Челси

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер намерен остаться в команде. Он заверил главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля, что подпишет новый контракт, сообщает Sky Sports.

Однако стороны пока не начинали переговоры. Рюдигер намерен обсудить детали соглашения после завершения чемпионата Европы.

Контракт 28-летнего Рюдигера с "синими" действует до лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел в АПЛ 19 матчей и забил 1 мяч.