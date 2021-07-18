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Сульшер: Лингард по-прежнему входит в мои планы

Англия
(2 голосов)

Джесси провел вторую половину прошлого сезона в "Вест Хэме"

Сульшер: Лингард по-прежнему входит в мои планы

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет атакующего полузащитника "красных дьяволов" Джесси Лингарда после товарищеского матча с "Дерби Каунти" (2:1).

"Он был одним из светлых пятен. Он игрок "МЮ" и хочет бороться за место в составе. Он вернулся из "Вест Хэма" уверенным в себе, полным энергии. Думаю, все видели, что он делал в конце прошлого сезона в "Вест Хэме".

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Он по-прежнему входит в мои планы. Я ожидаю увидеть его в "МЮ" в начале сезона", – рассказал наставник "МЮ".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Дерби Каунти Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Герасим
18.07.2021 в 21:50
Легенда спробує поставити Бруно на лавку. Це буде крута дуель
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