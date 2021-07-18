Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: Лингард по-прежнему входит в мои планы
Джесси провел вторую половину прошлого сезона в "Вест Хэме"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет атакующего полузащитника "красных дьяволов" Джесси Лингарда после товарищеского матча с "Дерби Каунти" (2:1).
"Он был одним из светлых пятен. Он игрок "МЮ" и хочет бороться за место в составе. Он вернулся из "Вест Хэма" уверенным в себе, полным энергии. Думаю, все видели, что он делал в конце прошлого сезона в "Вест Хэме".
Он по-прежнему входит в мои планы. Я ожидаю увидеть его в "МЮ" в начале сезона", – рассказал наставник "МЮ".
Популярное сейчас
- Женская команда Шахтера в своем первом матче в истории разгромила соперников со счетом 16:0
- Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо уступает Ницце, Александрия не переигрывает Кривбасс
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
Новости по теме
- 03:05 Зарубежные Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 11:05 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ
- 11:35 Зарубежные Сульшер восторгается Игало и Руни после разгрома Дерби в Кубке Англии