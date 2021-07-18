Сульшер: Лингард по-прежнему входит в мои планы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет атакующего полузащитника "красных дьяволов" Джесси Лингарда после товарищеского матча с "Дерби Каунти" (2:1).

"Он был одним из светлых пятен. Он игрок "МЮ" и хочет бороться за место в составе. Он вернулся из "Вест Хэма" уверенным в себе, полным энергии. Думаю, все видели, что он делал в конце прошлого сезона в "Вест Хэме".