Манчестер Сити договорился с одним игроком сборной Англии, а другого - не сможет заплатить

"Манчестер Сити" согласовал личные условия с плеймейкером "Астон Виллы" и вице-чемпионом Европы в составе сборной Англии Джеком Грилишем, сообщает Football Insider.

Действующие чемпионы Английской премьер-лиги готовы потратить немалые деньги этим летом. А среди главных трансферных целей - это игрок сборной Англии.

С другой стороны The Manchester Evening News сообщает, что клуб не готов выкладывать 220 млн долларов, чтобы приобрести нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.