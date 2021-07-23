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Манчестер Сити договорился с одним игроком сборной Англии, а другого - не сможет заплатить

Англия
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Манчестер Сити договорился с одним игроком сборной Англии, а другого - не сможет заплатить

Фото: Sportliga.com

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"Манчестер Сити" согласовал личные условия с плеймейкером "Астон Виллы" и вице-чемпионом Европы в составе сборной Англии Джеком Грилишем, сообщает Football Insider.

Действующие чемпионы Английской премьер-лиги готовы потратить немалые деньги этим летом. А среди главных трансферных целей - это игрок сборной Англии.

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С другой стороны The Manchester Evening News сообщает, что клуб не готов выкладывать 220 млн долларов, чтобы приобрести нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн Гарри Кейн Джек Грилиш
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