Манчестер Юнайтед хочет продать Погба до конца этого трансферного окна

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба все ближе и ближе к уходу из клуба. "Манкунианцы" планируют продать полузащитника до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

"Красные дьяволы" ожидают официального предложения от "ПСЖ" и готовы рассмотреть его. По слухам парижане предлагают за Погба 50 млн евро - "МЮ" хочет выручить около 60 млн евро.

Отметим, что в Поля заканчивается контракт летом следующего года, поэтому "манкунианцы" не хотят потерять возможность выручить хоть часть денег за трансфер француза, который обошелся "Манчестер Юнайтед" в 105 млн евро в 2016 году. Погба не планирует подписывать новый контракт с английским клубом.

Известно, что агент футболиста Мино Райола уже встречался с представителями "ПСЖ" для обсуждения условий перехода.