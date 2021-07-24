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Манчестер Юнайтед хочет продать Погба до конца этого трансферного окна
Больше руководство не будет ждать
Фото: Manchester United / Автор: неизвестен
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба все ближе и ближе к уходу из клуба. "Манкунианцы" планируют продать полузащитника до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.
"Красные дьяволы" ожидают официального предложения от "ПСЖ" и готовы рассмотреть его. По слухам парижане предлагают за Погба 50 млн евро - "МЮ" хочет выручить около 60 млн евро.
Отметим, что в Поля заканчивается контракт летом следующего года, поэтому "манкунианцы" не хотят потерять возможность выручить хоть часть денег за трансфер француза, который обошелся "Манчестер Юнайтед" в 105 млн евро в 2016 году. Погба не планирует подписывать новый контракт с английским клубом.
Известно, что агент футболиста Мино Райола уже встречался с представителями "ПСЖ" для обсуждения условий перехода.
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