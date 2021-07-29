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Руни извинился за скандальные фото в сети
Тренер “Дэрби” признал ошибку
Фото: The Paradise / Автор: неизвестен
Уэйн Руни извинился перед семьей и клубом за скандальные фото, появившиеся в сети в воскресенье. “Я совершил ошибку” – сказал он в комментарии Sky Sports.
В это воскресенье в сети появились фото спящего в окружении молодых девушек Руни, в отельном номере. Это стало предметом скандала и до вчерашнего дня Уэйн никак не комментировал ситуацию.
Sky Sports взяли у него интервью после победы над “Реал Бетисом” в среду вечером.
“Я пошел на частную вечеринку с двумя моими друзьями, и от себя я хотел бы извиниться перед своей семьей и клубом за изображения, которые появились. Я хочу двигаться дальше” – сказал он.
“Я благодарен Дерби Каунти за предоставленную мне возможность вернуть клуб туда, где он должен быть, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть уверенным, что это выполнимо”.
“С этим покончено. Я с нетерпением жду возможности двигаться вперед и готовиться к следующей игре в воскресенье” – закончил он.
Эти дни для Руни и для “Дерби” особенно тяжелые: сообщается, что на прошлой неделе Уэйн случайно травмировал на тренировке игрока. Отметим, что состав команды насчитывает всего девять футболистов – многие покинули “Дерби” после наложенного трансферного бана.
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