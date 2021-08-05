Кейн все еще находится во Флориде – Нуну Эшпириту Санту пообещал поговорить с Харри

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн до сих пор не прилетел в Лондон. Форвард должен был начать тренироваться со своими партнерами по команде еще в начале недели, однако так и не прибыл в столицу Великобритании.

Даже при самом идеальном раскладе Кейн не сможет приступить к тренировочным сессиям со "шпорами" раньше следующей недели, так как ему будет необходимо пройти карантин. Это означает, что Харри точно не сыграет в 1-м туре АПЛ с "Манчестер Сити". К слову, именно "горожане" – главный претендент на игрока.

Менеджер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту отметил, что поговорит с Харри – тренер пообещал решить ситуацию внутри клуба, как сообщает Sky Sports.