Товарищи по несчастью. Петр Чех и его доктор консультировали форварда Вулвз по поводу перелома черепа

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес рассказал о внимании легенды "Челси" Петра Чеха. Мексиканский форвард регулярно контактировал с бывшим голкипером лондонцев после того, как получил перелом черепа в поединке с "Арсеналом" в ноябре прошлого года.

Чех делился с Хименесом своим опытом, который он извлек из восстановления после аналогичной травмы. Петр получил перелом черепа в 2006-м в матче с "Редингом" и всю оставшуюся карьеру играл в специальном защитном шлеме.

????"He text me about what I needed and wanted and he was there."



Wolves striker Raul Jimenez revealed that former Chelsea and Arsenal goalkeeper Petr Cech gave him advice following his head injury. pic.twitter.com/qWagOtvubb