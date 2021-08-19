Товарищи по несчастью. Петр Чех и его доктор консультировали форварда Вулвз по поводу перелома черепа

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес рассказал о внимании легенды "Челси" Петра Чеха. Мексиканский форвард регулярно контактировал с бывшим голкипером лондонцев после того, как получил перелом черепа в поединке с "Арсеналом" в ноябре прошлого года.

Чех делился с Хименесом своим опытом, который он извлек из восстановления после аналогичной травмы. Петр получил перелом черепа в 2006-м в матче с "Редингом" и всю оставшуюся карьеру играл в специальном защитном шлеме.

"Он написал и поинтересовался, что мне нужно и тому подобное. Он оказался рядом в очень трудный для меня момент. Как-то раз в этот период он даже посетил меня в отеле, придя со своим доктором. Он привез один из своих шлемов и разговаривал с врачом, интересуясь, можно ли сделать для меня нечто подобное. Даже если хорошие люди не знают вас, они все равно готовы помочь".