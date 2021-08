Экс-капитан Челси стал футболистом Борнмута

Пресс-служба "Борнмута" официально объявила о переходе бывшего капитана лондонского "Челси" и национальной сборной Англии Гари Кэхилла. Контракт с 35-летним ветераном рассчитан до конца этого сезона.

Напомним, Кэхилл перешел в стан "вишен" на правах свободного агента, так как этим летом у него закончился трудовой договор с "Кристал Пэлас".

The wait is over ????



Welcome to #afcb, @GaryJCahill ???? pic.twitter.com/aaZNSNXfMc