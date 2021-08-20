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Экс-капитан Челси стал футболистом Борнмута
Железный Гари
Bournemouth
Пресс-служба "Борнмута" официально объявила о переходе бывшего капитана лондонского "Челси" и национальной сборной Англии Гари Кэхилла. Контракт с 35-летним ветераном рассчитан до конца этого сезона.
Напомним, Кэхилл перешел в стан "вишен" на правах свободного агента, так как этим летом у него закончился трудовой договор с "Кристал Пэлас".
The wait is over ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 20, 2021
Welcome to #afcb, @GaryJCahill ???? pic.twitter.com/aaZNSNXfMc
С 2012-го по 2019-й Гари защищал цвета "Челси", также ранее он играл за "Болтон", "Шеффилд Юнайтед", "Бернли" и "Астон Виллу".
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