Экс-капитан Челси стал футболистом Борнмута

Пресс-служба "Борнмута" официально объявила о переходе бывшего капитана лондонского "Челси" и национальной сборной Англии Гари Кэхилла. Контракт с 35-летним ветераном рассчитан до конца этого сезона.

Напомним, Кэхилл перешел в стан "вишен" на правах свободного агента, так как этим летом у него закончился трудовой договор с "Кристал Пэлас".

С 2012-го по 2019-й Гари защищал цвета "Челси", также ранее он играл за "Болтон", "Шеффилд Юнайтед", "Бернли" и "Астон Виллу".