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Манчестер Сити готов отпустить Ляпорта за солидную сумму
Игрок имеет возможность сменить клуб
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может сменить клуб уже этим летом, сообщает авторитетное издание Daily Mail.
"Сити" согласился не препятствовать трансферу 27-летнего испанца, если за игрока предложат не менее 70 млн евро.
В прошлом сезоне Ляпорт провел 27 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 2 гола. После этого защитник отыграл в 6 встречах на Евро-2020 за сборную Испании и забил один гол.
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Источник:Daily Mail
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