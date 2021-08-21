Манчестер Сити готов отпустить Ляпорта за солидную сумму

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может сменить клуб уже этим летом, сообщает авторитетное издание Daily Mail.

"Сити" согласился не препятствовать трансферу 27-летнего испанца, если за игрока предложат не менее 70 млн евро.

В прошлом сезоне Ляпорт провел 27 матчей за "Манчестер Сити", в которых забил 2 гола. После этого защитник отыграл в 6 встречах на Евро-2020 за сборную Испании и забил один гол.