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Стала известна сумма трансфера Шакири в Лион
Игрок перешел за 6 миллионов евро
29-летний швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Шердан Шакири стал игроком "Лиона".
"Олимпик" рад подтвердить трансфер Шердана Шакири на сумму в € 6 млн, к которой может прибавиться максимум € 5 млн в виде бонусов. Пройдя медицинское обследование, Шакири подписал трёхлетний контракт с "Лионом" — до 30 июня 2024 года", — сообщает пресс-служба французского клуба.
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