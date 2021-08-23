Стала известна сумма трансфера Шакири в Лион

29-летний швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Шердан Шакири стал игроком "Лиона".

"Олимпик" рад подтвердить трансфер Шердана Шакири на сумму в € 6 млн, к которой может прибавиться максимум € 5 млн в виде бонусов. Пройдя медицинское обследование, Шакири подписал трёхлетний контракт с "Лионом" — до 30 июня 2024 года", — сообщает пресс-служба французского клуба.