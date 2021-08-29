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АПЛ. Тоттенхэм - единоличный лидер, Бернли забивает 30000-й гол Премьер-лиги   

Англия
(1 голосов)

Третья подряд победа шпор со счетом 1:0

АПЛ. Тоттенхэм - единоличный лидер, Бернли забивает 30000-й гол Премьер-лиги   

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, третий тур

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Уотфорд” 1:0

Гол: Сон 42

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Санчес, Дайер, Регилон – Хейбьерг, Скипп – Сон (Халь 87), Алли, Бергвейн (Моура 68) – Кейн

“Уотфорд”: Бахманн – Масина, Сьерральта, Трост-Эконг, Кэткарт (Нгакиа 51) – Этебо – Деннис, Куцка, Сиссоко (Клеверли 71), Сарр – Кинг (Эрнандес 65)

Предупреждения: Кейн 45+1, Алли 61, Скипп 85 – Этебо 28, Сиссоко 54

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Лидс” 1:1

Гол: Вуд 61 – Бэмфорд 86

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон (Леннон 63), Уэствуд, Браунхилл, Макнил – Вуд, Барнс (Выдра 79)

“Лидс”: Мелье – Купер, Струйк, Льоренте (Шеклтон 65) – Даллас, Филлипс, Айлинг – Харрисон, Родриго (Робертс 73), Рафинья – Бэмфорд

Предупреждения: Браунхилл 19, Барнс 28, Ми 45+1, Леннон 90 – Филлипс 38, Родриго 53, Струйк 81

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Уотфорд Бернли Лидс Юнайтед Лидс
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