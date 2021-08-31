Официально: Криштиану Роналду – игрок Манчестер Юнайтед

Нападающий Криштиану Роналду официально подписал контракт по схеме 2+1 со своим бывшим клубом. Сегодня, 31 августа, в последний день трансферного окна, "Манчестер Юнайтед" объявил об этом на своем официальном сайте.

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"Манчестер Юнайтед" – это клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полными трибунами и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", – отметил Роналду.