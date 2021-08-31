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Официально: Криштиану Роналду – игрок Манчестер Юнайтед
Свершилось
Man United
Нападающий Криштиану Роналду официально подписал контракт по схеме 2+1 со своим бывшим клубом. Сегодня, 31 августа, в последний день трансферного окна, "Манчестер Юнайтед" объявил об этом на своем официальном сайте.
???????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????????????— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
???? @Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns
"Манчестер Юнайтед" – это клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полными трибунами и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", – отметил Роналду.
"Не хватает слов, чтобы охарактеризовать Криштиану. Он не только великолепный игрок, но и великий человек. Чтобы иметь желание и способность играть на высшем уровне в течение такого длительного периода, нужно быть особенным. Я не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять всех нас, и его опыт будет очень важным для молодых игроков в команде. Возвращение Роналду демонстрирует уникальную привлекательность нашего клуба, и я очень рад, что он возвращается домой, туда, где все началось", – высказался менеджер команды Оле Гуннар Сульшер.
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