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Продление контракта с Салахом является приоритетом для Ливерпуля

Англия
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Лидер должен остаться в команде

Продление контракта с Салахом является приоритетом для Ливерпуля

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

Английский "Ливерпуль" планирует сохранить одного из своих лидеров в команде. "Мерсисайдцы" хотят продлить контракт с Мохаммедом Салахом до 2025-го года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Для главного тренера "Ливерпуля" сохранение египтянина является приоритетом. Клуб уже несколько месяцев работает над соглашением. Переговоры идут так медленно из-за того, что действующий контракт Салаха действительный еще до 2023-го года.

Напомним, что нападающий перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году за 42 млн евро. С тех пор он отличился за "мерсисайдцев" 127-ю голами и 49-ю асистами в 206-ти матчах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего Салаха в 100 млн евро.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Nico Schira

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