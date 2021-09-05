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Продление контракта с Салахом является приоритетом для Ливерпуля
Лидер должен остаться в команде
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английский "Ливерпуль" планирует сохранить одного из своих лидеров в команде. "Мерсисайдцы" хотят продлить контракт с Мохаммедом Салахом до 2025-го года. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Для главного тренера "Ливерпуля" сохранение египтянина является приоритетом. Клуб уже несколько месяцев работает над соглашением. Переговоры идут так медленно из-за того, что действующий контракт Салаха действительный еще до 2023-го года.
Напомним, что нападающий перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году за 42 млн евро. С тех пор он отличился за "мерсисайдцев" 127-ю голами и 49-ю асистами в 206-ти матчах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего Салаха в 100 млн евро.
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