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Эдерсон: если бы я вышел в поле, хотел бы играть в полузащите, на месте де Брюйне. Ничего не изменилось бы
Вратарь "горожан" рассказал где бы лучше всего проявил себя
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Эдерсон дал комментарий клубному телевидению "Манчестер Сити", в котором высказался по поводу выхода в нападение вратаря "горожан" Дэвида Джеймса против "Мидлсбро" в 2005 году.
"Если бы я вышел играть в поле, я бы не попросил быть нападающим. Я бы предпочел играть в полузащите, на месте Кевина!
Если бы я выбирал, где буду играть, я бы сказал: "Снимайте де Брюйне и выпускайте меня! Ничего не изменится!"", – пошутил голкипер.
Напомним, что Эдерсон Перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году. С тех пор он провел за "горожан" 195 матчей, из которых 97 "сухих". Вратарь в среднем каждый второй матч оставляет свои ворота сухими.
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