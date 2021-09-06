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Эдерсон: если бы я вышел в поле, хотел бы играть в полузащите, на месте де Брюйне. Ничего не изменилось бы

Англия
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Вратарь "горожан" рассказал где бы лучше всего проявил себя

Эдерсон: если бы я вышел в поле, хотел бы играть в полузащите, на месте де Брюйне. Ничего не изменилось бы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Эдерсон дал комментарий клубному телевидению "Манчестер Сити", в котором высказался по поводу выхода в нападение вратаря "горожан" Дэвида Джеймса против "Мидлсбро" в 2005 году.

"Если бы я вышел играть в поле, я бы не попросил быть нападающим. Я бы предпочел играть в полузащите, на месте Кевина!

Если бы я выбирал, где буду играть, я бы сказал: "Снимайте де Брюйне и выпускайте меня! Ничего не изменится!"", – пошутил голкипер.

Напомним, что Эдерсон Перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году. С тех пор он провел за "горожан" 195 матчей, из которых 97 "сухих". Вратарь в среднем каждый второй матч оставляет свои ворота сухими.

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В статье: Мидлсбро Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
goal.com

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