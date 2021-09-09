  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Криштиану Роналду о возвращении в МЮ: Я буду важным игроком команды в ближайшие 3-4 года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану Роналду о возвращении в МЮ: Я буду важным игроком команды в ближайшие 3-4 года

Англия
Обновлено
(10 голосов)

Португалец не сомневается в успехе

Криштиану Роналду о возвращении в МЮ: Я буду важным игроком команды в ближайшие 3-4 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Португалец дал интервью клубному сайту "Манчестер Юнайтед". Он рассказал об амбициях и ожиданиях от сезона: "Я не отдыхать приехал".

"Я здесь именно для этого (побеждать). Я не отдыхать приехал.

Раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать.

Я подготовлен, как и мои партнеры, я готов играть, готов. Это хороший шанс для меня, болельщиков и клуба сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком в ближайшие 3-4 года", – сказал Роналду.

Читайте такжеКриштиану посетил первую тренировку после возвращения в МЮ

Напомним, Криштиану присоединился к "МЮ" в конце августа за 15 миллионов евро чистыми. Португалец вернулся в манчестерский клуб спустя 12 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(10 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
09.09.2021 в 22:04
". Я готов и думаю, что буду важным игроком в ближайшие 3-4 года" - увы, но нет. Год-два точно сможет, если британские алкаши-костоломы не сломают его. Но 3-4 це занадто. Очень интересно как Роналду сможет повлиять на своих младших партнёров в МЮ , ведь он помимо пластических операций и петушиных причёсок ещё и в футбол играл лучше всех на планете(кроме Месси) и это происходило каждый сезон из года в год. А нынешние лидеры МЮ , кроме Фернандэша, как раз таки по причёскам специалисты , а в футбол играть - это у них раз через раз. Моя ставка , что повлияет на них положительно и МЮ превратится из зажравшихся помоев в клуб времен САФа. Все таки сейчас у него и авторитет выше. Ведь первая каденция в МЮ у него была - шикарная игра , красивые голы со штрафных, разрывание фланга + нытье , симуляции, нырки и опять нытье (его освитывали даже свои болельщики, если кто смотрел тогда футбол то помнят). сейчас он максимум пенальти клянчит . в остальном авторитетный , а главное , желающий выигрывать каждый матч , игрок который и так всего уже добился. Ждём МЮ 2.0 , будет интересно
Ответить
0
-4
kalan-86 (Анкара)
09.09.2021 в 21:22
Конечно будет. Это же Роналду. Ему ставить перед собой задачи и достигать их нужно как воздух. Поэтому впархивать он будет там за троих, стоит ли в этом сомневаться.
Ответить
+6
-2
avatar
CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
09.09.2021 в 21:47
CR7 SUPER
Ответить
+11
-1
филанкрот (donetsk)
09.09.2021 в 20:58
Думаю,команда навіть у Манчестері не стане найсильнішою
Ответить
+1
-13
Хиденг (Днепр)
09.09.2021 в 20:25
Ага, ооочень Важным - "Как Царь во дворца"(с)
Ответить
+2
-15
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
09.09.2021 в 21:54
Ахахахахахахаххаха Борат - это гениальная комедия , оценил вашу шутку )
Ответить
+1
-10


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...