Криштиану Роналду о возвращении в МЮ: Я буду важным игроком команды в ближайшие 3-4 года

Португалец дал интервью клубному сайту "Манчестер Юнайтед". Он рассказал об амбициях и ожиданиях от сезона: "Я не отдыхать приехал".

"Я здесь именно для этого (побеждать). Я не отдыхать приехал.

Раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать.

Я подготовлен, как и мои партнеры, я готов играть, готов. Это хороший шанс для меня, болельщиков и клуба сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком в ближайшие 3-4 года", – сказал Роналду.

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Напомним, Криштиану присоединился к "МЮ" в конце августа за 15 миллионов евро чистыми. Португалец вернулся в манчестерский клуб спустя 12 лет.