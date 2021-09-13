"Никто не притронулся к пирогу". Голкипер МЮ рассказал о влиянии Роналду на командный ужин

Резервный вратарь "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал о том, как новичок "красных дьяволов" Криштиану Роналду уже начал влиять на своих партнеров в плане выбора еды.

"Вечер пятницы, мы в отеле. Обычно, когда ужин заканчивается, можно позволить себе яблочный пирог, брауни, может, еще что-нибудь. Но ни один игрок ни к чему такому даже не притронулся".

"Все глазели, а что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и несколько сваренных вкрутую яиц. Роналду находится в потрясающей форме, у него почти лучшее тело в команде... После меня (смеется)".