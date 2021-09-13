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"Никто не притронулся к пирогу". Голкипер МЮ рассказал о влиянии Роналду на командный ужин
Криштиану топит за здоровый образ жизни
Getty Images / Global Images Ukraine
Резервный вратарь "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал о том, как новичок "красных дьяволов" Криштиану Роналду уже начал влиять на своих партнеров в плане выбора еды.
"Вечер пятницы, мы в отеле. Обычно, когда ужин заканчивается, можно позволить себе яблочный пирог, брауни, может, еще что-нибудь. Но ни один игрок ни к чему такому даже не притронулся".
"Все глазели, а что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и несколько сваренных вкрутую яиц. Роналду находится в потрясающей форме, у него почти лучшее тело в команде... После меня (смеется)".
???? “On Friday’s you finish your dinner & you have a few cheat food out.”— talkSPORT (@talkSPORT) September 12, 2021
???? “Not one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristiano’s plate!”
Lee Grant tells the story of how Cristiano Ronaldo’s presence put #MUFC players off of dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP
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