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"Никто не притронулся к пирогу". Голкипер МЮ рассказал о влиянии Роналду на командный ужин

Англия
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Криштиану топит за здоровый образ жизни

"Никто не притронулся к пирогу". Голкипер МЮ рассказал о влиянии Роналду на командный ужин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Резервный вратарь "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал о том, как новичок "красных дьяволов" Криштиану Роналду уже начал влиять на своих партнеров в плане выбора еды.

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"Вечер пятницы, мы в отеле. Обычно, когда ужин заканчивается, можно позволить себе яблочный пирог, брауни, может, еще что-нибудь. Но ни один игрок ни к чему такому даже не притронулся".

"Все глазели, а что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа, авокадо и несколько сваренных вкрутую яиц. Роналду находится в потрясающей форме, у него почти лучшее тело в команде... После меня (смеется)".

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ли Грант
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