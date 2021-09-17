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Сульшер надеется, что Лингард останется в Манчестер Юнайтед
Джесси – человек, который подарил победу "Янг Бойз"
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о будущем хавбека первой команды Джесси Лингарда. Цитирует норвежца пресс-служба "красных дьяволов".
"Мы видим его игроком "Манчестер Юнайтед" в будущем. Лингард вернулся к нам после отличного сезона в "Вест Хэм Юнайтед" на правах аренды".
"Джесси продемонстрировал свои лучшие качества, вернулся в сборную Англии. Мы очень хотим увидеть его лучшую игру в текущем сезоне. У него остался один год по трудовому договору, это правда, но клуб ведет переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем Джесси, надеемся, что он останется с нами. Он "красный" на все 100%".
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