  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер надеется, что Лингард останется в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер надеется, что Лингард останется в Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Джесси – человек, который подарил победу "Янг Бойз"

Сульшер надеется, что Лингард останется в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал о будущем хавбека первой команды Джесси Лингарда. Цитирует норвежца пресс-служба "красных дьяволов".

Читайте такжеЛингард отказался продлевать контракт с МЮ

"Мы видим его игроком "Манчестер Юнайтед" в будущем. Лингард вернулся к нам после отличного сезона в "Вест Хэм Юнайтед" на правах аренды".

"Джесси продемонстрировал свои лучшие качества, вернулся в сборную Англии. Мы очень хотим увидеть его лучшую игру в текущем сезоне. У него остался один год по трудовому договору, это правда, но клуб ведет переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем Джесси, надеемся, что он останется с нами. Он "красный" на все 100%".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Man Utd

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...