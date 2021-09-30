Бруну Фернандеш был пенальтистом на матч с Вильярреалом, несмотря на промах в прошлом матче

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш дал комментарий CBS Sport, после игры с "Вильярреалом" (2:1). В нём он рассказал, что Сульшер решает, кто будет бить пенальти непосредственно перед игрой.

"Я должен был бить пенальти, но мы не получили такую возможность. Тренер будет перед каждым матчем решать, кто бьет", – сказал Бруну.

Напомним, что Фернандеш бил пенальти в добавленное время матча с "Астон Виллой" (0:1) в АПЛ, но промахнулся. Голкипер гостей выводил полузащитника и просил дать пробить Криштиану.