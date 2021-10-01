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Нападающий Челси может покинуть Лондон летом, если не станет игроком основы команды Тухеля

Англия
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Тимо, борись

Нападающий Челси может покинуть Лондон летом, если не станет игроком основы команды Тухеля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий нападающий "Челси" Тимо Вернер на данный момент недоволен своим положением в лондонской команде. 25-летний форвард сборной Германии остался в запасе на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1). При этом менеджер "синих" Томас Тухель использовал все пять замен.

После перехода Ромелу Лукаку в лондонский клуб Тимо Вернер выходил в стартовом составе лишь дважды, при этом один раз в матче Кубка английской лиги с "Астон Виллой" (1:1, 4:3 по пенальти).

По информации The Telegraph, если большую часть кампании Вернер проведет на скамейке, то после финиша сезона немец рассмотрит вариант с уходом из "Челси".

Читайте такжеКонте: В Челси не разобрались, как надо использовать Лукаку

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
Telegraph

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