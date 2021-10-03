Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
Где покажут в прямом эфире матч Ливерпуль - Манчестер Сити, английская Премьер-лига, 3 октября
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В феврале Манчестер Сити приехал на Энфилд и разбил хозяев со счетом 1:4. Тогда фактически стало понятно, что Клопп не защитит титул чемпиона, его отберет Гвардиола. Сейчас только начало чемпионата. И Ливерпуль снова играет вдохновенно и результативно. Но и Сити, хотя еще и не достиг своего пика, демонстрирует привычный высоченный уровень. Обе команды рядом в турнирной таблице, хотя Ливерпуль впереди на одно очко.
Это будет яркое зрелище, в котором Юрген Клопп и его команда попытаются нейтрализовать доминирующий стиль коллектива Гвардиолы. На неделе это удалось сделать Пари Сен-Жермен. Да, у парижан был Месси, но у красных есть Салах. В конце концов, чьи аргументы окажутся более убедительными, смотрите в прямом эфире в воскресенье, 3 октября на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры в 18:30.
Доступна ли трансляция в интернете?
Бесплатной официальной трансляции матчей АПЛ в интернете вы не найдете. Чтобы иметь доступ к каналу, который покажет матч Ливерпуль - Манчестер Сити, вам нужно иметь подписку на один из интернет-сервисов вроде MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ и другие.
Как еще можно следить за матчем Ливерпуль - Манчестер Сити?
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | матч Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн
Читайте также. Ливерпуль - Манчестер Сити: Составы, последние новости, кто фаворит
Популярное сейчас
- Бабич: Звонок от руководства Кривбасса был неожиданным для меня
- Примера. Атлетико - Барселона 2:0. Квинтэссенция беспомощности
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.10.2021
- Клопп против Гвардиолы, Классическое и, возможно, последний матч Кумана. Что посмотреть на выходных
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО