Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

В феврале Манчестер Сити приехал на Энфилд и разбил хозяев со счетом 1:4. Тогда фактически стало понятно, что Клопп не защитит титул чемпиона, его отберет Гвардиола. Сейчас только начало чемпионата. И Ливерпуль снова играет вдохновенно и результативно. Но и Сити, хотя еще и не достиг своего пика, демонстрирует привычный высоченный уровень. Обе команды рядом в турнирной таблице, хотя Ливерпуль впереди на одно очко.

Это будет яркое зрелище, в котором Юрген Клопп и его команда попытаются нейтрализовать доминирующий стиль коллектива Гвардиолы. На неделе это удалось сделать Пари Сен-Жермен. Да, у парижан был Месси, но у красных есть Салах. В конце концов, чьи аргументы окажутся более убедительными, смотрите в прямом эфире в воскресенье, 3 октября на телеканале Сетанта Спорт (Setanta Sport). Начало игры в 18:30.

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Бесплатной официальной трансляции матчей АПЛ в интернете вы не найдете. Чтобы иметь доступ к каналу, который покажет матч Ливерпуль - Манчестер Сити, вам нужно иметь подписку на один из интернет-сервисов вроде MEGOGO, Oll.tv, Киевстар ТВ и другие.

Как еще можно следить за матчем Ливерпуль - Манчестер Сити?

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ее ходом можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | матч Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн