Прагматичность взяла верх над хаосом. АПЛ. Тоттенхэм – Астон Вилла 2:1

На первых минутах встречи гости действовали крайне агрессивно, не стесняясь нарушать правила и прессингуя хозяев достаточно высоко и вообще не подпуская к своим владениям. На стартовом отрезке поединка "Тоттенхэм" с огромным трудом оформлял вылазки на чужую половину поля. Ближе к середине первого тайма "шпоры" адаптировались к навязанному им сценарию и даже начали будить Мартинеса. Например, Кейн остроумно забрасывал мяч с центра поля со стандарта за спину Эмилиано, однако аргентинский голкипер в прыжке спас "Астон Виллу".

Также пристреливался по воротам соперника Сон. Правда, лучше у корейца получилось справиться с обязанностями ассистента. "Львы" провалились в контратаке, а пространством за спинами гостей воспользовался Хейбьерг – датчанин принял передачу от вингера, подстроился под удар и пробил точно в правый нижний от себя угол (1:0). Перед тем, как "Астон Вилла" отошла от шока, команды обменялись неопасными стандартными положениями. Под занавес 45-минутки подопечные Смита устроили небольшой штурм, итогом которого стал выстрел Макгинна впритирку со штангой. Видимо, Джон очень хотел извиниться за то, что не успел вернуться во время голевой атаки "Тоттенхэма". Хозяева, в свою очередь, играли в обороне грамотно и не позволяли оппоненту сильно разбежаться.

⏱️ @hojbjerg23's strike gives us a narrow lead at the break. pic.twitter.com/mqqTYvZIDK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 3, 2021

После перерыва "вилланы" стремились повторить дебют матча, поддавливая "лилейно-белых", но хозяева качественно защищались, тем более, гостям мешали нервозность и спешка. При этом "Тоттенхэм" сумел нащупать привычный контратакующий режим и выглядел ярче, острее и содержательнее настойчивых соперников. К примеру, несколько вертикальных выпадов мог результативно завершать все тот же Сон.

В середине второго тайма "Астон Вилла" в затяжном наступлении, в рамках которого игроки "Тоттенхэма" несколько раз нарушили правила, все-таки огорчила Льориса. Уоткинс успешно замкнул прострел Таргетта (1:1). Как настоящий дилетант в данном эпизоде сыграл Дайер – Эрик посмотрел себе за спину и все равно позволил Олли забить. Только Смит выпустил на поле Буэндию, чтобы нарастить обороты, как тут же Сон и Моура отзеркалили мяч "Виллы". За Лукаса все сделал Таргетт, срезав сферу за линию ворот (2:1). Получается, у Мэтта "гол" + пас?

После обмена "автографами" игровой рисунок на газоне арены "Тоттенхэм Хотспур" особо не поменялся: "львы" бежали вперед отыгрываться, а "шпоры" вылетали в контратаки. Ближе в таких условиях к увеличению цифр на табло были хозяева. Если закрыть глаза на провал Дайера, то команда Нуну Эшпириту Санту в целом вполне удивила организованностью в обороне. "Астон Вилла" выглядела уж слишком разобранной и вряд ли заслуживала даже паритет.

АПЛ, 7-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" 2:1

Голы: Хейбьерг (27), Таргетт (71, автогол) – Уоткинс (67)

"Тоттенхэм": Льорис – Эмерсон Роял, Ромеро, Дайер, Регилон – Хейбьерг, Скипп, Моура (Хиль, 89), Ндомбеле (Ло Чельсо, 76), Сон – Кейн

"Астон Вилла": Мартинес – Конса, Хаус (Траоре, 80), Мингз – Кэш, Макгинн, Луис, Рэмзи (Буэндия, 69), Таргетт – Уоткинс, Ингз (Арчер, 89)

Предупреждения: Скипп (36), Ромеро (68) – Рэмзи (31)