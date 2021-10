Прагматичность взяла верх над хаосом. АПЛ. Тоттенхэм – Астон Вилла 2:1

На первых минутах встречи гости действовали крайне агрессивно, не стесняясь нарушать правила и прессингуя хозяев достаточно высоко и вообще не подпуская к своим владениям. На стартовом отрезке поединка "Тоттенхэм" с огромным трудом оформлял вылазки на чужую половину поля. Ближе к середине первого тайма "шпоры" адаптировались к навязанному им сценарию и даже начали будить Мартинеса. Например, Кейн остроумно забрасывал мяч с центра поля со стандарта за спину Эмилиано, однако аргентинский голкипер в прыжке спас "Астон Виллу".

Также пристреливался по воротам соперника Сон. Правда, лучше у корейца получилось справиться с обязанностями ассистента. "Львы" провалились в контратаке, а пространством за спинами гостей воспользовался Хейбьерг – датчанин принял передачу от вингера, подстроился под удар и пробил точно в правый нижний от себя угол (1:0). Перед тем, как "Астон Вилла" отошла от шока, команды обменялись неопасными стандартными положениями. Под занавес 45-минутки подопечные Смита устроили небольшой штурм, итогом которого стал выстрел Макгинна впритирку со штангой. Видимо, Джон очень хотел извиниться за то, что не успел вернуться во время голевой атаки "Тоттенхэма". Хозяева, в свою очередь, играли в обороне грамотно и не позволяли оппоненту сильно разбежаться.

⏱️ @hojbjerg23's strike gives us a narrow lead at the break. pic.twitter.com/mqqTYvZIDK