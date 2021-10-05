Рио Фердинанд: МЮ повезло спасти матч с Вильярреалом, но это был тревожный звонок

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил выступление команды в последних матчах. Во 2-м туре Лиги чемпионов подопечные Уле-Гуннара Сульшера одолели "Вильярреал" (2:1), а в 7-м туре английской Премьер-лиги сыграли вничью с "Эвертоном" (1:1).

"Такие игры, как с "Эвертоном", больно бьют по нашей команде и не дают нам бороться за титул в Премьер-лиге. Так было в прошлом сезоне, а теперь и в этом. "МЮ" повезло спасти матч с "Вильярреалом", но это был тревожный звонок.

Мы уже теряли очки раньше, проиграли "Астон Вилле", а теперь не смогли обыграть "Эвертон". При всём уважении к этим командам — мы должны их побеждать. Сделать это непросто, но если вы хотите выиграть чемпионат, то должны разбирать таких соперников на части. 4-5 туров назад мы думали, что шансы на победу в Премьер-лиге хороши. Но теперь мы видим те же результаты, что испортили нам прошлый сезон. Другие игроки — те же результаты", — цитирует Фердинанда Metro.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает четвёртое место.