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Сегодня день рождения у Брюса Гроббелара. Его спагетти-ноги помогли выиграть КЕЧ в 1984-м и 2005-м
Настоящая легенда Ливерпуля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шестого октября празднует свой день рождения легендарный голкипер "Ливерпуля" и сборной Зимбабве Брюс Гроббелар. Сегодня ему исполнилось 64 года.
Став совершеннолетним, он служил в армии Родезии и участвовал в гражданской войне, по итогам которой и возникла страна Зимбабве, а к власти пришел Роберт Мугабе. Гроббелар после демобилизации транзитом через Канаду попал в Англию, где сумел привлечь внимание скаутов "Ливерпуля". О его тернистом пути в начале карьеры ранее статью написал Роман Синчук.
В составе мерсисайдцев Гроббелар сыграл 14 лет. В общем - 627 матчей. Шесть раз становился чемпионом Англии, по три раза принимал Кубок Англии и Кубок Лиги. В его карьере было множество выдающихся поединков, но один выделяется особо.
Речь о финале Кубка европейских чемпионов в сезоне 1983-1984. Тогда "Ливерпуль" играл с "Ромой". Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, и вот тогда Гроббелар устроил шоу, во время которого всячески пытался вывести соперника из себя. Он кривлялся, грыз сетку, имитируя перед итальянцами поедания спагетти, делал волнообразные движения ногами. Этот эпизод и вошел в историю как "спагетти-ноги". В итоге Бруно Конти и Франческо Грациани не попали в ворота и трофей достался англичанам.
Примечательно, что в 2005 году в знаменитом стамбульском финале Лиги Чемпионов трюк с спагетти-ногами повторил другой голкипер "Ливерпуля" Ежи Дудек в серии пенальти против "Милана". Красные победили россонери в серии 3:2 и выиграли тогда свой пятый Кубок европейских чемпионов.
???????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????— La UEFA (@UEFAcom_it) May 27, 2020
#Dudek para l'ultimo rigore a #Shevchenko, il #Liverpool è campione d'Europa #UCLclassics pic.twitter.com/l5syxG8AIj
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