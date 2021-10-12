Саутгейт в ближайшее время обсудит продление контракта с Федерацией футбола Англии

Главный тренер Сборной Англии Гарет Саутгейт обсудит вопрос продления контракта с руководством Федерации футбола Англии.

"Кажется, в прошлом месяце я говорил, что попросил перенести переговоры на более позднюю осень, поскольку я хотел сконцентрироваться на предстоящих играх и дать им время для принятия правильного решения.

После Евро было огромное количество эмоций, чувств и усталости от игры на таком турнире. Я хочу быть уверенным в том, что принимаю правильные решения по правильным причинам. Мы без проблем приостановили процесс переговоров на некоторое время.

Переговоры открыты, мы посмотрим на эту ситуацию через несколько недель", — приводит слова специалиста Sky Sports.