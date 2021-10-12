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Саутгейт в ближайшее время обсудит продление контракта с Федерацией футбола Англии

Англия
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Гарет останется на текущем посту

Саутгейт в ближайшее время обсудит продление контракта с Федерацией футбола Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер Сборной Англии Гарет Саутгейт обсудит вопрос продления контракта с руководством Федерации футбола Англии.

"Кажется, в прошлом месяце я говорил, что попросил перенести переговоры на более позднюю осень, поскольку я хотел сконцентрироваться на предстоящих играх и дать им время для принятия правильного решения.

После Евро было огромное количество эмоций, чувств и усталости от игры на таком турнире. Я хочу быть уверенным в том, что принимаю правильные решения по правильным причинам. Мы без проблем приостановили процесс переговоров на некоторое время.

Переговоры открыты, мы посмотрим на эту ситуацию через несколько недель", — приводит слова специалиста Sky Sports.

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В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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