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Саутгейт в ближайшее время обсудит продление контракта с Федерацией футбола Англии
Гарет останется на текущем посту
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер Сборной Англии Гарет Саутгейт обсудит вопрос продления контракта с руководством Федерации футбола Англии.
"Кажется, в прошлом месяце я говорил, что попросил перенести переговоры на более позднюю осень, поскольку я хотел сконцентрироваться на предстоящих играх и дать им время для принятия правильного решения.
После Евро было огромное количество эмоций, чувств и усталости от игры на таком турнире. Я хочу быть уверенным в том, что принимаю правильные решения по правильным причинам. Мы без проблем приостановили процесс переговоров на некоторое время.
Переговоры открыты, мы посмотрим на эту ситуацию через несколько недель", — приводит слова специалиста Sky Sports.
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