АПЛ. Ливерпуль в гостях разгромил Уотфорд благодаря своему атакующему трио

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Последний раз "Ливерпуль" забивал минимум пять голов без ответа на выезде еще в декабре прошлого года. Тогда пострадал "Кристал Пэлас". Теперь же подопечные Клоппа камня на камне не оставили от новичка АПЛ. Это еще и с тем, что не было возможности задействовать основных Алиссоан и Фабинью, которые только что вернулись из расположения сборной Бразилии.

Преимущество гостей было тотальным. За весь первый тайм "Уотфорд" ни разу не пробил по воротам Келлехера. А вот первый гол в матче пришел именно после неудачного выноса мяча его партнера по амплуа Фостера. Бен выбил от ворот круглый снаряд, в центре поля удачно поборолся Матип и сбросил на Салаха, который идеально вырезал на Мане. Садио нужно было только попасть в угол, что он и сделал. 100-й гол для сенегальца в АПЛ. Интересно, что все свои мячи он забил не используя удары с пенальти. Уникальность в наше время.

Удвоил преимущество гостей Фирмино, а точнее это сделала идеальная позиционная атака "мерсисайдцев", в конце которой Роберто только переправил мяч в пустые ворота Фостера. Совсем провалились хозяева еще и в защите. Уже не говоря об атаке - там была полная тишина.

On a ????️ for Bobby to apply the finish! ????⚽️#WATLIV pic.twitter.com/zWhhCs5HkW — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2021

Второй тайм подопечные Клоппа начали сразу с двух голов. Сначала на добивании после сейва Фостера сыграл Фирмино (опять в пустые), а через две минуты Салах после ассист того же Роберто разобрался с несколькими защитниками и попал в левый угол ворот. Мохамед забил в восьмом матче подряд. Самая длинная серия в "Ливерпуле" с 2014-го года. Тогда Старрридж забивал в стольких же поединках.

⚽ vs Chelsea

⚽ vs Leeds

⚽ vs Milan

⚽ vs Palace

⚽ vs Brentford

⚽⚽ vs Porto

⚽ vs Man City

⚽ vs Watford



Eight consecutive games. WOW, @MoSalah ???? pic.twitter.com/NuRbtP4p9N — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2021

Только под конец матча разогрелись "шершни". Но даже Кучо и Сарр не смогли хотя бы немного сгладить ситуацию: первый не попал из хорошей позиции, а удар второго Келлехер перевел в стойку Зато добил хозяев Фирмино. Бразилец оформил хет-трик в присущем в этом матче стиле: тоже в пустые ворота, но на этот раз после прострела с правого фланга от Неко Уильямса. Второй раз Фирмино забивает три мяча в одном матче чемпионата Англии.

Вот такое возвращение Раньери в АПЛ. Только Алан Смит в 1994 году терпел домашнее поражения в пять мячей в дебютном поединке у руля клуба. А вот "Ливерпуль" продолжает идти без поражений, и теперь переместился на первое место АПЛ.

"Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:4 (0:2)

Голы: Мане 9, Фирмино 37, 52, 90+1, Салах 54

"Уотфорд": Фостер - Кико (Нгакия 56), Кэткарт, Трост-Еконг, Роуз - Деннис (Педру 69), Куцка, Сиссоко, Масина (Клеверли 46) - Сарр, Кучо

"Ливерпуль": Келлехер - Александр-Арнольд (Окслейд-Чемберлен 65), Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 64) - Милнер (Уильямс 83), Хендерсон, Кейта - Салах, Фирмино, Мане