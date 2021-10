АПЛ. Ливерпуль в гостях разгромил Уотфорд благодаря своему атакующему трио

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Последний раз "Ливерпуль" забивал минимум пять голов без ответа на выезде еще в декабре прошлого года. Тогда пострадал "Кристал Пэлас". Теперь же подопечные Клоппа камня на камне не оставили от новичка АПЛ. Это еще и с тем, что не было возможности задействовать основных Алиссоан и Фабинью, которые только что вернулись из расположения сборной Бразилии.

Преимущество гостей было тотальным. За весь первый тайм "Уотфорд" ни разу не пробил по воротам Келлехера. А вот первый гол в матче пришел именно после неудачного выноса мяча его партнера по амплуа Фостера. Бен выбил от ворот круглый снаряд, в центре поля удачно поборолся Матип и сбросил на Салаха, который идеально вырезал на Мане. Садио нужно было только попасть в угол, что он и сделал. 100-й гол для сенегальца в АПЛ. Интересно, что все свои мячи он забил не используя удары с пенальти. Уникальность в наше время.

Удвоил преимущество гостей Фирмино, а точнее это сделала идеальная позиционная атака "мерсисайдцев", в конце которой Роберто только переправил мяч в пустые ворота Фостера. Совсем провалились хозяева еще и в защите. Уже не говоря об атаке - там была полная тишина.

On a ????️ for Bobby to apply the finish! ????⚽️ #WATLIV pic.twitter.com/zWhhCs5HkW

Второй тайм подопечные Клоппа начали сразу с двух голов. Сначала на добивании после сейва Фостера сыграл Фирмино (опять в пустые), а через две минуты Салах после ассист того же Роберто разобрался с несколькими защитниками и попал в левый угол ворот. Мохамед забил в восьмом матче подряд. Самая длинная серия в "Ливерпуле" с 2014-го года. Тогда Старрридж забивал в стольких же поединках.

⚽ vs Chelsea

⚽ vs Leeds

⚽ vs Milan

⚽ vs Palace

⚽ vs Brentford

⚽⚽ vs Porto

⚽ vs Man City

⚽ vs Watford



Eight consecutive games. WOW, @MoSalah ???? pic.twitter.com/NuRbtP4p9N