  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гари Линекер: Не ожидал, что Ньюкасл уволит Стива Брюса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Линекер: Не ожидал, что Ньюкасл уволит Стива Брюса

Англия
(1 голосов)

По мнению Гари, этого не стоило делать

Гари Линекер: Не ожидал, что Ньюкасл уволит Стива Брюса

Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера "Ньюкасла".

"Ньюкасл" уволил Стива Брюса. Вообще не ожидал этого. Он с большим достоинством справился с трудной ситуацией в клубе и выполнял свою задачу настолько хорошо, насколько это было возможно. Пожелайте очень порядочному человеку всего самого наилучшего", — написал Линекер в Twitter.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стив Брюс Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...