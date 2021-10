Гари Линекер: Не ожидал, что Ньюкасл уволит Стива Брюса

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера "Ньюкасла".

"Ньюкасл" уволил Стива Брюса. Вообще не ожидал этого. Он с большим достоинством справился с трудной ситуацией в клубе и выполнял свою задачу настолько хорошо, насколько это было возможно. Пожелайте очень порядочному человеку всего самого наилучшего", — написал Линекер в Twitter.

Steve Bruce has handled a difficult situation with great dignity during this period. Under trying circumstances and with generally poor recruitment by the club he did as well as realistically could be expected. Wish a very decent man all the very best.