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Гари Линекер: Не ожидал, что Ньюкасл уволит Стива Брюса
По мнению Гари, этого не стоило делать
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера "Ньюкасла".
"Ньюкасл" уволил Стива Брюса. Вообще не ожидал этого. Он с большим достоинством справился с трудной ситуацией в клубе и выполнял свою задачу настолько хорошо, насколько это было возможно. Пожелайте очень порядочному человеку всего самого наилучшего", — написал Линекер в Twitter.
Steve Bruce has handled a difficult situation with great dignity during this period. Under trying circumstances and with generally poor recruitment by the club he did as well as realistically could be expected. Wish a very decent man all the very best.— Gary Lineker ???? (@GaryLineker) October 20, 2021
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