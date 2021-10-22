Брайтон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.10.2021

Английская Премьер-лига, девятый тур

12 октября, 19:30. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Кевин Френд

Пряма трансляция: Сетанта Спортс

Удивительно вспоминать "Брайтон" в контексте матчей топ-4 АПЛ. Однако реальность такова, что после девяти туров чемпионата "чайки" всего два очка уступают "Манчестер Сити" и четырьмя - лидеру "Челси". Этот поединок станет для подопечных Грэма Поттера вторым против команд из Большой шестерки. В первом они выстояли против "Арсенала", но "горожане" - это совсем другой уровень.

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"Брайтон"

Симпатичная команда, которая подтверждает идейную игру результатом. Неожиданно в стартовых пяти турах АПЛ "чайки" одержали четыре победы при одном поражении и закрепились среди лидеров турнирной таблицы. Наставнику Грэму Поттеру доверяют, и он начинает воплощать это доверие в результат. Важно, чтобы со временем этот запал не исчез, ведь все время с игрокам невысокого класса работать психологически. Все 38 матчей чемпионата даже звезды мирового состава не в состоянии провести на высоком уровне.

Кадры хозяев

Неизменные лидеры с прошлого сезона Мопе и Троссард продолжают тянуть на своих плечах атакующий потенциал команды. Не отходит Поттер и от схемы с тремя центральными защитниками, несмотря на продажу лидера обороны Бена Уайта в "Арсенал". Правда, перед матчем с "горожанами" некоторые кадровые проблемы у "Брайтона" есть: не сыграют форвард Уэлбек и хавбек Альзате.

"Манчестер Сити"

Пока подопечные Гвардиола не сеют стабильностью. Продолжает испанский наставник играть без акцентированного форварда, отправляя даже Габриэля Жезуса на фланг. От схемы с ошибочной девяткой Пеп не планирует отступать. Проблема именно в завершении атак, ведь кучу моментов создают "горожане" - стандартная болезнь для синего Манчестера.

А вот к обороне в чемпионате претензий почти нет. Диаш продолжает подтверждать реноме лучшего защитника АПЛ и руководит защитой "горожан". В стартовых восьми турах "МС" пропустил три мяча - лучший результат среди всех команд на пару с "Челси". Дела хуже идут в Лиге чемпионов - целых шесть пропущенных в стартовых трех турах группового этапа.

Кадры гостей

Важных потерь у Гвардиолы нет. В лазарете сейчас находятся Торрес и Дилэп. Мэнди, как известно, до сих пор смотрит на небо в клеточку.

Последние матчи "Брайтона" и "Манчестер Сити"

Последние пять встреч хозяев

16.10.2021. "Норвич" - "Брайтон" 0:0 (АПЛ)

02.10.2021. "Брайтон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)

27.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Брайтон" 1:1 (АПЛ)

22.09.2021. "Брайтон" - "Суонси" 2:0 (Кубок Лиги)

19.09.2021. "Брайтон" - "Лестер" 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

19.10.2021. "Брюгге" - "Манчестер Сити" 1:5 (ЛЧ)

16.10.2021. "Манчестер Сити" - "Бернли" 2:0 (АПЛ)

03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)

28.09.2021. "ПСЖ" - "Манчестер Сити" 2:0 (ЛЧ)

25.09.2021. "Челси" - "Манчестер Сити" 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение команд в АПЛ

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 3 "Манчестер Сити" 8 5 2 1 14 6 17 4 "Брайтон" 8 4 3 1 8 5 15

Последние матчи между "Брайтоном" и "Манчестер Сити"

Субботний поединок станет уже 27 в истории противостояния этих команд. Сейчас лидер очевиден: 16:5 по победам ведет "Манчестер Сити". Еще в пяти встречах коллективы играли вничью. Однако в последний раз равный счет в основное время между командами был еще в далеком 2008-м году. Тогда "Брайтон" в 1/32 Кубка Лиги прошел "горожан" (еще без денег шейхов) по пенальти.

Последние пять встреч между командами

18.05.2021. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 3:2

13.01.2021. "Манчестер Сити" - "Брайтон" 1:0

11.07.2020. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 0:5

31.08.2019. "Манчестер Сити" - "Брайтон" 4:0

12.05.2021. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4

Цифры и факты

За последние девять встреч между командами "Манчестер Сити" побеждал в восьми из них. В мае этого года верх взял "Брайтон", однако тогда подопечные Гвардиолы уже оформили досрочный чемпионский трофей.

"Горожане" забивают "чайкам" 13 матчей подряд - с 1984-го года.

В "Брайтона" наименее результативная атака первой десятки АПЛ пару с "Вулверхэмптоном". В обоих по восемь забитых голов.

В то же время "чайки" - третьи в чемпионате по качеству обороны. Подопечные Поттера пропустили пять мячей за восемь игр.

Ставки и коэффициенты на матч "Брайтон" - "Манчестер Сити"

Прогноз на матч "Брайтон" - "Манчестер Сити" от UA-Футбол

Статистика нового, богатого, "МС" против "Брайтона" впечатляет. Майский результат - лишь случайность, за который отомстят "горожане" в этом поединке. Даже несмотря на высокий уровень "чаек" в этом сезоне. Прогноз на матч: 0:2.