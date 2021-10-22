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Брайтон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.10.2021
Проверка “чаек” на прочность
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская Премьер-лига, девятый тур
12 октября, 19:30. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Кевин Френд
Пряма трансляция: Сетанта Спортс
Удивительно вспоминать "Брайтон" в контексте матчей топ-4 АПЛ. Однако реальность такова, что после девяти туров чемпионата "чайки" всего два очка уступают "Манчестер Сити" и четырьмя - лидеру "Челси". Этот поединок станет для подопечных Грэма Поттера вторым против команд из Большой шестерки. В первом они выстояли против "Арсенала", но "горожане" - это совсем другой уровень.
"Брайтон"
Симпатичная команда, которая подтверждает идейную игру результатом. Неожиданно в стартовых пяти турах АПЛ "чайки" одержали четыре победы при одном поражении и закрепились среди лидеров турнирной таблицы. Наставнику Грэму Поттеру доверяют, и он начинает воплощать это доверие в результат. Важно, чтобы со временем этот запал не исчез, ведь все время с игрокам невысокого класса работать психологически. Все 38 матчей чемпионата даже звезды мирового состава не в состоянии провести на высоком уровне.
Кадры хозяев
Неизменные лидеры с прошлого сезона Мопе и Троссард продолжают тянуть на своих плечах атакующий потенциал команды. Не отходит Поттер и от схемы с тремя центральными защитниками, несмотря на продажу лидера обороны Бена Уайта в "Арсенал". Правда, перед матчем с "горожанами" некоторые кадровые проблемы у "Брайтона" есть: не сыграют форвард Уэлбек и хавбек Альзате.
"Манчестер Сити"
Пока подопечные Гвардиола не сеют стабильностью. Продолжает испанский наставник играть без акцентированного форварда, отправляя даже Габриэля Жезуса на фланг. От схемы с ошибочной девяткой Пеп не планирует отступать. Проблема именно в завершении атак, ведь кучу моментов создают "горожане" - стандартная болезнь для синего Манчестера.
А вот к обороне в чемпионате претензий почти нет. Диаш продолжает подтверждать реноме лучшего защитника АПЛ и руководит защитой "горожан". В стартовых восьми турах "МС" пропустил три мяча - лучший результат среди всех команд на пару с "Челси". Дела хуже идут в Лиге чемпионов - целых шесть пропущенных в стартовых трех турах группового этапа.
Кадры гостей
Важных потерь у Гвардиолы нет. В лазарете сейчас находятся Торрес и Дилэп. Мэнди, как известно, до сих пор смотрит на небо в клеточку.
Последние матчи "Брайтона" и "Манчестер Сити"
Последние пять встреч хозяев
- 16.10.2021. "Норвич" - "Брайтон" 0:0 (АПЛ)
- 02.10.2021. "Брайтон" - "Арсенал" 0:0 (АПЛ)
- 27.08.2021. "Кристал Пэлас" - "Брайтон" 1:1 (АПЛ)
- 22.09.2021. "Брайтон" - "Суонси" 2:0 (Кубок Лиги)
- 19.09.2021. "Брайтон" - "Лестер" 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 19.10.2021. "Брюгге" - "Манчестер Сити" 1:5 (ЛЧ)
- 16.10.2021. "Манчестер Сити" - "Бернли" 2:0 (АПЛ)
- 03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
- 28.09.2021. "ПСЖ" - "Манчестер Сити" 2:0 (ЛЧ)
- 25.09.2021. "Челси" - "Манчестер Сити" 0:1 (АПЛ)
Турнирное положение команд в АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|"Манчестер Сити"
|8
|5
|2
|1
|14
|6
|17
|4
|"Брайтон"
|8
|4
|3
|1
|8
|5
|15
Последние матчи между "Брайтоном" и "Манчестер Сити"
Субботний поединок станет уже 27 в истории противостояния этих команд. Сейчас лидер очевиден: 16:5 по победам ведет "Манчестер Сити". Еще в пяти встречах коллективы играли вничью. Однако в последний раз равный счет в основное время между командами был еще в далеком 2008-м году. Тогда "Брайтон" в 1/32 Кубка Лиги прошел "горожан" (еще без денег шейхов) по пенальти.
Последние пять встреч между командами
- 18.05.2021. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 3:2
- 13.01.2021. "Манчестер Сити" - "Брайтон" 1:0
- 11.07.2020. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 0:5
- 31.08.2019. "Манчестер Сити" - "Брайтон" 4:0
- 12.05.2021. "Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4
Цифры и факты
- За последние девять встреч между командами "Манчестер Сити" побеждал в восьми из них. В мае этого года верх взял "Брайтон", однако тогда подопечные Гвардиолы уже оформили досрочный чемпионский трофей.
- "Горожане" забивают "чайкам" 13 матчей подряд - с 1984-го года.
- В "Брайтона" наименее результативная атака первой десятки АПЛ пару с "Вулверхэмптоном". В обоих по восемь забитых голов.
- В то же время "чайки" - третьи в чемпионате по качеству обороны. Подопечные Поттера пропустили пять мячей за восемь игр.
Ставки и коэффициенты на матч "Брайтон" - "Манчестер Сити"
Прогноз на матч "Брайтон" - "Манчестер Сити" от UA-Футбол
Статистика нового, богатого, "МС" против "Брайтона" впечатляет. Майский результат - лишь случайность, за который отомстят "горожане" в этом поединке. Даже несмотря на высокий уровень "чаек" в этом сезоне. Прогноз на матч: 0:2.
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