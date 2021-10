Сороки играть в футбол не захотели. Видимо, ждут зимы. АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Челси 0:3

Грэм Джонс не удивил Томаса Тухеля и выпустил в старте тех же футболистов, которые оформляли паритет с "Кристал Пэлас" в прошлом туре. В свою очередь немецкий менеджер после поединка Кубка лиги, состоявшегося посреди недели, вернул фанатам лондонцев возможность взглянуть на основу команды. Отметим, что травмированного Ковачича заменил Канте, а заболевшего Маунта – Зиеш.

"Ньюкасл" с первых минут опустился в ультранизкий защитный блок, а на финальной трети рассчитывал лишь на редкие контрнаступления – правда, исполнительного мастерства для того, чтобы их нормально завершить, хозяевам откровенно не хватало. Три центрбека "Челси" спокойно обитали в центральном круге, в то время как атакующая группа гостей пыталась растянуть оборонительные редуты "сорок", иногда в первой за Дарлоу линии можно было насчитать 6-7 человек.

К слову, "джорджи" и не стеснялись грубо клевать "синих", тем самым держа в тонусе главного арбитра и наготове его "горчичники". Также хозяева, абсолютно не краснея, затягивали время (!) при вводе мяча в игру – Пол Тирни накинул к первому тайму целых 3 минуты. Что уже говорить, если владение "Челси" до перерыва в среднем составляло 85%.

Вскрыть "Ньюкасл" по горизонтали у "пенсионеров" не выходило, зато вертикально подопечные Тухеля постоянно перегибали палку, попадая в офсайд. К примеру, Жоржиньо отличной передачей вразрез нашел Зиеша в положении "вне игры" – свисток свел на нет тот факт, что Хаким красиво закрутил мяч в девятку. Через несколько минут после "гола" марокканец не замкнул прострел Джеймса с фланга.

Вернувшись на поле из подтрибунного помещения, команды почти не поменяли общий игровой рисунок встречи. В дебюте второго тайма все тот же Зиеш не без помощи рикошета пальнул в штангу, одноклубники Хакима последовали примеру и начали чаще надоедать Дарлоу. Круче всех в середине 45-минутки получилось выстрелить у Джеймса. Хадсон-Одои неплохо навесил с левого края, сфера транзитом через две головы партнеров дошла до Риса, а вингбек пульнул с нерабочей ноги в дальнюю девятку (0:1).

Редкие вылазки "Ньюкасла" на чужую половину поля не представляли опасности, в основном они происходили только тогда, когда "Челси" отдыхал без мяча или перестраивался. Джеймс еще раз мощно ударил под перекладину, скопировав первый результативный залп, оформив в свой актив дубль и убив интригу в поединке (0:2). Затем "джорджи" рассыпались окончательно: Дарлоу сбил Хавертца в штрафной площадке, а заработанный Каем пенальти уверенно реализовал Жоржиньо (0:3). Гости заслуженно увозят с "Сент-Джеймс Парк" три балла, а хозяева ждут зимнего трансферного окна.

АПЛ, 10-й тур.

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:3

Голы: Джеймс (65, 77), Жоржиньо (81, с пенальти)

"Ньюкасл Юнайтед": Дарлоу – Манкильо, Крафт, Ласселлс, Кларк, Ритчи – Лонгстафф (Шелви, 81), Хейден (Альмирон, 67), Фрейзер (Уиллок, 66) – Уилсон, Сен-Максимен

"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте (Лофтус-Чик, 64), Жоржиньо, Чилвелл – Зиеш (Баркли, 64), Хадсон-Одои (Сауль, 88) – Хавертц

Предупреждения: Хейден (17), Ритчи (39), Ласселлс (55) – Канте (54), Зиеш (57)