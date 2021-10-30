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Сороки играть в футбол не захотели. Видимо, ждут зимы. АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Челси 0:3
Фаворит не оставил шансов аутсайдеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Грэм Джонс не удивил Томаса Тухеля и выпустил в старте тех же футболистов, которые оформляли паритет с "Кристал Пэлас" в прошлом туре. В свою очередь немецкий менеджер после поединка Кубка лиги, состоявшегося посреди недели, вернул фанатам лондонцев возможность взглянуть на основу команды. Отметим, что травмированного Ковачича заменил Канте, а заболевшего Маунта – Зиеш.
200 Chelsea starts for @nglkante this afternoon! ????#NewChe pic.twitter.com/WUzebbZo6n— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2021
"Ньюкасл" с первых минут опустился в ультранизкий защитный блок, а на финальной трети рассчитывал лишь на редкие контрнаступления – правда, исполнительного мастерства для того, чтобы их нормально завершить, хозяевам откровенно не хватало. Три центрбека "Челси" спокойно обитали в центральном круге, в то время как атакующая группа гостей пыталась растянуть оборонительные редуты "сорок", иногда в первой за Дарлоу линии можно было насчитать 6-7 человек.
К слову, "джорджи" и не стеснялись грубо клевать "синих", тем самым держа в тонусе главного арбитра и наготове его "горчичники". Также хозяева, абсолютно не краснея, затягивали время (!) при вводе мяча в игру – Пол Тирни накинул к первому тайму целых 3 минуты. Что уже говорить, если владение "Челси" до перерыва в среднем составляло 85%.
Twenty gone on Tyneside. ⏱— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2021
⚫️ 0-0 ???? [20’] #NewChe pic.twitter.com/j8W7yucdhb
Вскрыть "Ньюкасл" по горизонтали у "пенсионеров" не выходило, зато вертикально подопечные Тухеля постоянно перегибали палку, попадая в офсайд. К примеру, Жоржиньо отличной передачей вразрез нашел Зиеша в положении "вне игры" – свисток свел на нет тот факт, что Хаким красиво закрутил мяч в девятку. Через несколько минут после "гола" марокканец не замкнул прострел Джеймса с фланга.
⏱ It remains goalless at the break at St. James' Park.#NEWCHE // #NUFC pic.twitter.com/I5j4AwNnIY— Newcastle United FC (@NUFC) October 30, 2021
Вернувшись на поле из подтрибунного помещения, команды почти не поменяли общий игровой рисунок встречи. В дебюте второго тайма все тот же Зиеш не без помощи рикошета пальнул в штангу, одноклубники Хакима последовали примеру и начали чаще надоедать Дарлоу. Круче всех в середине 45-минутки получилось выстрелить у Джеймса. Хадсон-Одои неплохо навесил с левого края, сфера транзитом через две головы партнеров дошла до Риса, а вингбек пульнул с нерабочей ноги в дальнюю девятку (0:1).
Sometimes you just have to stand back and admire it. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2021
⚫️ 0-1 ???? [75’] #NewChe pic.twitter.com/q4tQBnVBKH
Редкие вылазки "Ньюкасла" на чужую половину поля не представляли опасности, в основном они происходили только тогда, когда "Челси" отдыхал без мяча или перестраивался. Джеймс еще раз мощно ударил под перекладину, скопировав первый результативный залп, оформив в свой актив дубль и убив интригу в поединке (0:2). Затем "джорджи" рассыпались окончательно: Дарлоу сбил Хавертца в штрафной площадке, а заработанный Каем пенальти уверенно реализовал Жоржиньо (0:3). Гости заслуженно увозят с "Сент-Джеймс Парк" три балла, а хозяева ждут зимнего трансферного окна.
Three goals.— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2021
Three points.
Top of the League.
Up the Chels! ????#NewChe pic.twitter.com/TNPybyTLbo
АПЛ, 10-й тур.
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:3
Голы: Джеймс (65, 77), Жоржиньо (81, с пенальти)
"Ньюкасл Юнайтед": Дарлоу – Манкильо, Крафт, Ласселлс, Кларк, Ритчи – Лонгстафф (Шелви, 81), Хейден (Альмирон, 67), Фрейзер (Уиллок, 66) – Уилсон, Сен-Максимен
"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте (Лофтус-Чик, 64), Жоржиньо, Чилвелл – Зиеш (Баркли, 64), Хадсон-Одои (Сауль, 88) – Хавертц
Предупреждения: Хейден (17), Ритчи (39), Ласселлс (55) – Канте (54), Зиеш (57)
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