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Официально: Нуну Эшпириту Санту уволен из Тоттенхэма
У лондонской команды будет новый наставник
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Тоттенхэма" официально сообщила об увольнении Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера "шпор". Португалец покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.
Авторитетный итальянский специалист Джанлука Ди Марцио уже анонсировал, что в ближайшее время менеджером "шпор" станет Антонио Конте. Ранее в прессе сообщалось, что экс-тренер "Интера" и "Челси" договаривается о трехлетнем контракте и 3-4 топ-трансферах уже этой зимой.
Antonio #Conte @SpursOfficial ⏳@SkySport @SkySports— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 1, 2021
После 10 туров "Тоттенхэм" занимает в чемпионате Англии 8-ю строчку. В группе Лиги конференций лондонцы идут на третьей позиции с 4 очками после 3 матчей. В субботу, 30 октября, "шпоры" уступили в домашних стенах в игре с "МЮ" (0:3).
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