Официально: Нуну Эшпириту Санту уволен из Тоттенхэма

Пресс-служба "Тоттенхэма" официально сообщила об увольнении Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера "шпор". Португалец покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.

Авторитетный итальянский специалист Джанлука Ди Марцио уже анонсировал, что в ближайшее время менеджером "шпор" станет Антонио Конте. Ранее в прессе сообщалось, что экс-тренер "Интера" и "Челси" договаривается о трехлетнем контракте и 3-4 топ-трансферах уже этой зимой.

После 10 туров "Тоттенхэм" занимает в чемпионате Англии 8-ю строчку. В группе Лиги конференций лондонцы идут на третьей позиции с 4 очками после 3 матчей. В субботу, 30 октября, "шпоры" уступили в домашних стенах в игре с "МЮ" (0:3).