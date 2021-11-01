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Официально: Нуну Эшпириту Санту уволен из Тоттенхэма

Англия
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(3 голосов)

У лондонской команды будет новый наставник

Официально: Нуну Эшпириту Санту уволен из Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Тоттенхэма" официально сообщила об увольнении Нуну Эшпириту Санту с должности главного тренера "шпор". Португалец покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.

Читайте такжеСреди вариантов не только Конте. Тоттенхэм выбирает, кем заменить Нуну Эшпириту Санту

Авторитетный итальянский специалист Джанлука Ди Марцио уже анонсировал, что в ближайшее время менеджером "шпор" станет Антонио Конте. Ранее в прессе сообщалось, что экс-тренер "Интера" и "Челси" договаривается о трехлетнем контракте и 3-4 топ-трансферах уже этой зимой.

После 10 туров "Тоттенхэм" занимает в чемпионате Англии 8-ю строчку. В группе Лиги конференций лондонцы идут на третьей позиции с 4 очками после 3 матчей. В субботу, 30 октября, "шпоры" уступили в домашних стенах в игре с "МЮ" (0:3).

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Spurs

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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
01.11.2021 в 12:38
Ось і тренер для барси вимальовується.
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