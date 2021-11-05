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Мог играть за сборную Украины. Вулвз продлили контракт с защитником

Англия
(1 голосов)

Футболист остается в Англии

Мог играть за сборную Украины. Вулвз продлили контракт с защитником

Фото: twitter.com/wolves

Новина українською

"Вулверхэмптон" объявил о продлении контракта с защитником Максом Килманом.

Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

Килман пополнл ряды "Вулверхэмптона" в августе 2018 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей за "волков, на его счету 1 гол.

Напомним, в мае этого года Килман получил украинское гражданство. Его родители из Украины, поэтому он мог бы выступать за сборную нашей страны. Однако этого не произойдет, как он заигран за национальную команды Англии по футзалу.

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В статье: Вулверхэмптон Макс Килмен
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Источник:
wolves.co.uk

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Комментарии (1)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
05.11.2021 в 15:26
Я мог бы быть снайпером, но не буду, т.к. у меня плохое зрение...)))
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