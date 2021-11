Мог играть за сборную Украины. Вулвз продлили контракт с защитником

"Вулверхэмптон" объявил о продлении контракта с защитником Максом Килманом.

Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

Килман пополнл ряды "Вулверхэмптона" в августе 2018 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей за "волков, на его счету 1 гол.

Напомним, в мае этого года Килман получил украинское гражданство. Его родители из Украины, поэтому он мог бы выступать за сборную нашей страны. Однако этого не произойдет, как он заигран за национальную команды Англии по футзалу.

Congratulations on your new deal, @maxkilman! #Kilman2026



✍️???? pic.twitter.com/saSX7zGfok