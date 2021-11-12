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Организатор перелета Эмилиано Салы получил тюремный срок

Англия
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Он нарушил правила управления гражданской авиации

Организатор перелета Эмилиано Салы получил тюремный срок

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: м

Новина українською

Предприниматель Дэвид Хендерсон, организовавший перелет, в результате которого погиб аргентинский футболист Эмилиано Сала, приговорен к 18 месяцам тюрьмы, сообщает Sky Sports.

По мнению суда, Хендерсон намеренно нарушил правила управления гражданской авиации "в целях получения прибыли".

Эмилиано Сала в январе 2019 года перешел из французского "Нанта" в валлийский "Кардифф". Футболист вылетел в расположение команды на легком одномоторном самолете. 22 января самолет пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело футболиста. Тело пилота Дэйва Ибботсона так и не нашли.

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В статье: Эмилиано Сала
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