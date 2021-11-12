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Кардифф назвал имя нового главного тренера

Англия
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Им стал тренер, который работал с резервной командой

Кардифф назвал имя нового главного тренера

Фото: ФК Кардифф

Новина українською

Стив Морисон стал новым главным тренером "Кардиффа", пишет сайт валлийского клуба.

До этого он некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера после того, как Мик Маккарти покинул команду.

Капитан "Кардиффа" Марк Хадсон также войдет в новый тренерский штаб.

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В статье: Кардифф Стив Морисон
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