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Кардифф назвал имя нового главного тренера
Им стал тренер, который работал с резервной командой
Фото: ФК Кардифф
Стив Морисон стал новым главным тренером "Кардиффа", пишет сайт валлийского клуба.
До этого он некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера после того, как Мик Маккарти покинул команду.
Капитан "Кардиффа" Марк Хадсон также войдет в новый тренерский штаб.
#CardiffCity is pleased to confirm that Steve Morison has been appointed as First Team Manager for the remainder of the 2021/22 season.#CityAsOne— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) November 12, 2021
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