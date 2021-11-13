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Бербатов: Совет директоров МЮ доверяет Сульшеру
Но норвежец теряет поддержку фанов
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов прокомментировал ситуацию вокруг наставника "манкунианцев" Оле Гуннара Сульшера, в том числе и слухи о замене норвежца действующим тренером "Лестера" Бренданом Роджерсом:
“Роджерс выполняет хорошую работу в “Лестере”. У него есть опыт работы с топ-клубами, “Ливерпулем” и “Селтиком”. У него есть хорошее резюме. Но, если честно, я устал говорить о слухах. Произойдёт это или нет, о скольких тренерах мы уже говорили, которые могут сменить Оле? Посмотрим до конца сезона, как всё будет развиваться. Всё может измениться.
Очевидно, что совет директоров доверяет Сульшеру. Вопрос в том, пойдут ли они на поводу у общественности и фанатов, требующих уволить его? Или они продолжат ему доверять? Будет интересно. В последнее время Сульшер теряет поддержку фанатов. Думаю, руководство всё же пойдёт на поводу у фанатов и уволит его”, - сказал Бербатов.
Напомним, что после 11 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице, уступая первому "Челси" девятью очками.
В то же время в квартете Лиги чемпионов с "Вильярреалом", "Аталантой" и "Янг Бойзом" "манкунианцы" лидируют с семью зачетными пунктами в активе за первые четыре тура.
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