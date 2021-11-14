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Саутгейт: Существует не так много рабочих мест. Очень много значит работать коучем Англии

Англия
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Наставник "трех львов" высказался насчет нового контракта

Саутгейт: Существует не так много рабочих мест. Очень много значит работать коучем Англии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал возможное продлонение контракта с "тремя львами".

"Существует не так много рабочих мест, и быть тренером сборной Англии – огромная привилегия, поэтому я очень ответственно отношусь к этой работе.

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Для меня очень много значит занимать эту должность", – рассказал Саутгейт.

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В статье: Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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