Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт: Существует не так много рабочих мест. Очень много значит работать коучем Англии
Наставник "трех львов" высказался насчет нового контракта
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал возможное продлонение контракта с "тремя львами".
"Существует не так много рабочих мест, и быть тренером сборной Англии – огромная привилегия, поэтому я очень ответственно отношусь к этой работе.
Читайте такжеСаутгейт продлит контракт со сборной Англии
Для меня очень много значит занимать эту должность", – рассказал Саутгейт.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Fabrizio Romano
Популярное сейчас
- Матч Украины против Боснии и Герцеговины рассудит арбитр, работавший на финале ЛЧ в прошлом сезоне
- Мороз: Руководство клуба хочет сделать так, чтобы футболисты играли против Динамо
- Победа Финляндии, цена на Миколенко, новичок Металлиста. Главные новости за 13 ноября
- Йожеф Сабо: Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко с Ярмоленко
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...