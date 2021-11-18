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Хавбек МЮ и сборной Франции не вернется на поле в этом году
Плохие новости для Сульшера
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не вернется на поле в 2021-м, об этом сообщают английские и испанские СМИ. Хавбек пропустит как минимум 6 недель из-за травмы правого бедра, которую он получил на тренировочном занятии "триколор".
Как сообщают источники, Поль уже отправился вместе с индивидуальным тренером в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы пройти восстановление.
В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 28-летний Погба провел 9 матчей и оформил 7 результативных передач, все ассисты он оформил уже в первых 4 турах. Контракт Погба с "МЮ" истекает летом 2022 года.
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