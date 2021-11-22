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Гари Невилл: Почеттино подходит МЮ с точки зрения основных принципов и ценностей

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Ждем его в МЮ?

Гари Невилл: Почеттино подходит МЮ с точки зрения основных принципов и ценностей

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл дал комментарий по поводу того, кто станет будущим наставником "красных дьяволов".

"Я регулярно разговариваю с людьми в "Манчестер Юнайтед" и уверен, что если бы они собирались позвать меня, то это бы уже произошло. Они ждут, что Маурисио Почеттино не добьётся успеха в другом клубе. Если он выиграет Лигу чемпионов, то "ПСЖ" его не отпустит.

Он всегда был одним из самых ярких кандидатов и единственным, кто, по моему мнению, подходит "Манчестер Юнайтед" с точки зрения основных принципов и ценностей.

Если бы две или три недели назад у "Манчестер Юнайтед" был кто-то, кто готов к работе, я думаю, Уле бы уже ушёл. Люди скажут: Антонио Конте выбрал "Тоттенхэм". Но он никогда не придёт в "Манчестер Юнайтед". Этот совет директоров никогда не собирался его назначать. Я не думаю, что он подошёл бы "МЮ", и не думаю, что в данный момент есть такая возможность, так что им нужно найти кого-то на время, пока не освободится топ-менеджер.

Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую проделал Сульшер за последние три года, чтобы восстановить фундамент для долгосрочного успеха. Уле покидает клуб с нашей искренней благодарностью за его неустанные усилия на посту менеджера и с наилучшими пожеланиями на будущее. Его место в истории клуба всегда будет надёжным, не только благодаря его истории как игрока, но и как великого человека и менеджера, который подарил нам много прекрасных моментов. Уле не может жаловаться, ему дали три года, его поддержали на трансферном рынке. Дэвиду Мойесу дали восемь месяцев и выгнали, так что я не думаю, что Сульшер будет жаловаться на время, которое ему дали, и деньги, которые ему предоставили", — приводит слова Невилла Sky Sports.

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В статье: Гари Невилл Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед ПСЖ
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