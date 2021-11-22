  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино не просил отпустить его в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино не просил отпустить его в Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Специалист до сих пор не рвался на выход из "ПСЖ"

Почеттино не просил отпустить его в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино пока не просил отпустить его в "Манчестер Юнайтед", где освободилось кресло главного тренера, передает RMC Sport. Сам английский клуб также ещё не связывался с "Парижем".

Также сообщается, что "ПСЖ" не вступал в переговоры с Зинедином Зиданом, находящимся без работы после ухода из "Реала". При этом руководители клуба держат 49-летнего специалиста на примете и обсуждают его кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить "МЮ" из-за незнания английского и нежелания жены переезжать в Англию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...