Почеттино не просил отпустить его в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино пока не просил отпустить его в "Манчестер Юнайтед", где освободилось кресло главного тренера, передает RMC Sport. Сам английский клуб также ещё не связывался с "Парижем".

Также сообщается, что "ПСЖ" не вступал в переговоры с Зинедином Зиданом, находящимся без работы после ухода из "Реала". При этом руководители клуба держат 49-летнего специалиста на примете и обсуждают его кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить "МЮ" из-за незнания английского и нежелания жены переезжать в Англию.