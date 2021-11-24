Антонио Конте запретил игрокам Тоттенхэма употреблять в пищу сливочное масло

Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон Роял высказался об изменениях в рационе футболистов "шпор" после смены менеджера. Цитирует экс-игрока "Барселоны" Sky Sports.

"Я люблю кетчуп! Но я уже давно привык не есть такую еду, так что это для меня не проблема. А, масло! Сливочного масла больше нет в рационе. Это правда, Конте подчеркнул важность контроля процента жира в теле, нам нужно было отказаться от некоторой еды".

"Я никогда раньше не видел ничего подобного. Сначала было неожиданно и немного сложно, но это важно для качества нашей игры. Все эти мелочи могут потом иметь решающее значение".

"Он прибыл с соревновательным менталитетом, Антонио учит нас отдавать на поле все силы. Конте считает, что "Тоттенхэм" может завоевать трофеи и способен обыграть любую команду. Сейчас я слушаю много английской музыки, чтобы поскорее выучить язык".