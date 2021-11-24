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Руководство МЮ встречался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией

Англия
(1 голосов)

Ещё два кандидата на замену Сульшеру

Руководство МЮ встречался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией

Новина українською

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мертон встречался с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.

По информации The Telegraph, клуб пообщался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией. Оба тренера в настоящий момент находятся без работы.

Также руководство "МЮ" встречалось с испанский специалистом Эрнесто Вальверде.

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября. В данный момент исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов" является Майкл Кэррик.

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В статье: Руди Гарсия Люсьен Фавр Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
24.11.2021 в 18:04
опять в болото тянет
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