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Руководство МЮ встречался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией
Ещё два кандидата на замену Сульшеру
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мертон встречался с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.
По информации The Telegraph, клуб пообщался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией. Оба тренера в настоящий момент находятся без работы.
Также руководство "МЮ" встречалось с испанский специалистом Эрнесто Вальверде.
"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября. В данный момент исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов" является Майкл Кэррик.
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