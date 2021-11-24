Руководство МЮ встречался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мертон встречался с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.

По информации The Telegraph, клуб пообщался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией. Оба тренера в настоящий момент находятся без работы.

Также руководство "МЮ" встречалось с испанский специалистом Эрнесто Вальверде.

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября. В данный момент исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов" является Майкл Кэррик.