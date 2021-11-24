ПСЖ отклонил запрос МЮ по поводу Почеттино

"Манчестер Юнайтед" начал контактировать с "ПСЖ" по поводу тренера Маурисио Почеттино. Англичане получили отказ от "парижан", так как ждут согласия Зидана, сообщает ESPN.

Посредники, уполномоченные вести переговоры по переходу аргентинского специалиста, сообщили, что сейчас французский клуб не намерен отпускать его.

В "Юнайтед" считают, что в случае, если Почеттино не будет самостоятельно форсировать ситуацию, его получится назначить лишь летом. Тренер хочет возглавить "МЮ", но его контракт с "ПСЖ" рассчитан до 2023 года.

Отмечается, что "ПСЖ" общался с экс-тренером "Реала» Зинедином Зиданом. Если с французом удастся договориться, что "ПСЖ" даст согласие на переход Почеттино в "Юнайтед".

Ранее стало известно, что Зидан отклонил предложение "ПСЖ".

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Напомним, что отступные Почеттино в "ПСЖ" составляют около 10 миллионов фунтов. Эту сумму придется выплатить "МЮ", чтобы аргентинец поменял команду.