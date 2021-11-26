Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола о Рангнике в МЮ: Знаю, что он проделал невероятную работу в Лейпциге
Менеджеры однажды созванивались
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что Ральф Рангник вскоре возглавит "Манчестер Юнайтед". "Он очень хорошо известен, но лично я с ним не встречался", – приводит его слова Sky Sports.
"Лично я знаю его не так хорошо. Один раз разговаривал с ним по телефону, но встреч у нас не было.
Знаю, что он проделал невероятную работу в "Лейпциге".
У него большой опыт работы в Германии. Он очень хорошо известен, но лично я с ним не встречался", – сказал Гвардиола.
Напомним, что Ральф Рангник в скором времени возглавит "Манчестер Юнайтед", где, после окончания сезона, продолжит консультировать, как это делал в "Локомотиве".
Популярное сейчас
- Италия или Португалия не поедет на ЧМ в Катар – прошла жеребьевка стыковых матчей
- Жеребьевка плей-офф ЧМ | ОНЛАЙН | С кем сыграет Украина?
- Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно
- Зинченко попал в сферу интересов Ньюкасла - источник
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере