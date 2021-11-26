Гвардиола о Рангнике в МЮ: Знаю, что он проделал невероятную работу в Лейпциге

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что Ральф Рангник вскоре возглавит "Манчестер Юнайтед". "Он очень хорошо известен, но лично я с ним не встречался", – приводит его слова Sky Sports.

"Лично я знаю его не так хорошо. Один раз разговаривал с ним по телефону, но встреч у нас не было.

Знаю, что он проделал невероятную работу в "Лейпциге".

У него большой опыт работы в Германии. Он очень хорошо известен, но лично я с ним не встречался", – сказал Гвардиола.

Напомним, что Ральф Рангник в скором времени возглавит "Манчестер Юнайтед", где, после окончания сезона, продолжит консультировать, как это делал в "Локомотиве".