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Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения Золотого мяча

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Шансов у португальца не так уж и много

Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения Золотого мяча

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает в "Твиттере" журналист Педру Сепульведа.

Церемония состоится сегодня, 29 ноября.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (5)
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Loader (Днепр)
29.11.2021 в 19:12
КР... Как всегда...
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0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.11.2021 в 19:12
На церемонії-вручення нагород,якшо він не переможець то не приїздить. Така собі редкосная мразь. Футболіст дуже хороший а як людина то дермо з дерма...
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.11.2021 в 19:42
Дурень ты ватоголовый, почитай сколько он всего делает для людей
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2021 в 19:06
Девчонка обиделась
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 18:11
Зато Лейс припёрся раньше всех))
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+1
-3


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