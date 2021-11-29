Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения Золотого мяча
Шансов у португальца не так уж и много
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает в "Твиттере" журналист Педру Сепульведа.
Церемония состоится сегодня, 29 ноября.
Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Агент Ярмоленко отреагировал на информацию об интересе Дженоа
- "Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе
- Скромный Шахтер, ничья Шевченко, характер Реала. Главные новости за 28 ноября
- Ярмоленко может перебраться в клуб Шевченко в зимнее трансферное окно
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Loader (Днепр)
29.11.2021 в 19:12
Ответить
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
29.11.2021 в 19:12
Ответить
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.11.2021 в 19:42
Ответить
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2021 в 19:06
Ответить
+3
-1
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 18:11
Ответить
+1
-3
Лучшие букмекеры
загрузка...